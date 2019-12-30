年關將近 勞保紓困貸款申辦1月3日止

年關將近，勞工若有籌措過年花費及年後子女學費等資金周轉壓力，可申辦勞工紓困貸款。土地銀行今天表示發布新聞稿提醒，109年勞工保險被保險人紓困貸款受理期限至1月3日止，有融資需求的勞工朋友們請於受理截止日前，向土地銀行各地分行提出申請。

勞保局的「勞保紓困貸款」因利息低、還款壓力小，優於金融機構的小額信貸方案，可解勞工朋友的燃眉之急。配合政府政策辦理勞保紓困貸款的土銀表示，年前將全行總動員，於農曆春節前完成所有撥貸手續，讓申貸的勞工朋友都能安心過個好年。

土銀表示，勞保紓困貸款屬「先預支自己勞保退休金」，只要勞保年資滿15年、無欠費的民眾都可借，最高可借10萬元，目前利率為1.39％，前半年免還本金，每月只要還116元，第七個月開始才要繳本息約3394元。若逾期未還，將從未來的退休金中扣除，還款壓力較小。

今年勞工紓困貸款於12月20日開辦，土銀表示，截至昨日已收到約5.5萬件申請函，從過往經驗來辦判斷，今年申請件數應該會比往年少兩成左右。

為免勞工朋友往返奔波，土銀表示，勞保紓困貸款除提供網路申辦外，今年可使用智慧型手機下載土銀App進行申請，在家或辦公場所亦可輕鬆完成，手續十分簡便。