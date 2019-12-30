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(大聯大併購文曄) 請問大聯大公開説明書是否隱匿不實？

2019-12-30 10:49文／ 徐政義 中央大學財金系教授兼系主任

徐政義：大聯大應說明為何收購文曄

文曄董座鄭文宗。 攝影／今周刊 吳東岳
文曄董座鄭文宗。 攝影／今周刊 吳東岳
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根據11月12日下午股市觀測站的公告，半導體通路大廠大聯大（3702-TW）宣布以每股45.8元的價格公開收購另一家通路大廠文曄（3036-TW）普通股份5%到30%的股權，公開收購的期間從隔日至12月12日，以當天收盤價計算，此收購案的溢價率約為26.9%。公開收購人宣稱：「本次公開收購取得部分被收購公司股權，係以財務性投資著眼，……公開收購人目前並無任何意圖影響被收購公司經營之計畫或想法。」

由於是「惡意收購」，被購公司展開一連串地回擊，包括獨立董事組成審議委員會，除了提出4點質疑，認為大聯大恐非單純對文曄進行財務投資、公開收購有反壟斷法的疑慮、收購價格明顯偏低、取得3成股權恐將嚴重影響文曄經營等之外，結論是建議文曄股東不要參與公開收購的應賣。文曄董事長甚至於提告大聯大董事長等人，控告內容包括公開收購過程涉嫌違反《證券交易法》、《銀行法》等相關法令。

活絡的合併與購併市場，可以透過市場的機制達到改善經營績效並提升公司治理，原本是一件好事，但是此案引起爭議與許多的討論，主要在於主購公司併購的背後動機，以及刻意地避開《公平交易法》第10條有關構成事業結合要件的規範，是令人擔心的，也值得公平交易委員會以及金融監督管理委員會的監督與調查。

大聯大宣告其收購股權的動機在於財務投資，無關乎公司控制權，此種說法缺乏說服力。如果要進行財務性投資，無須以近27%的溢價率來取得5%至30%文曄的股權。大聯大可以透過其他被動投資的方式進行多角化投資，可以享有高報酬與低風險，並不是非得投資於文曄的普通股股票不可。

此外，假設大聯大成功收購30%的股權，查閱文曄的股權結構可以發現，其董事整體的持股比率只有7.18%，大股東合計的持股比率為18.19%，而外資的整體持股比率也僅有28.24%，取得30%的股權已經是相對多數，何況股東大會的出席人數通常不到7、8成，要實質控制文曄的經營權是易如反掌的，但是取得如此大的股權，低於《公平交易法》第10條構成事業結合要件第二款「持有或取得他事業之股份或出資額，達到他事業有表決權股份總數或資本總額三分之一以上」，竟然就可以繞過市場主管機關的審查，這是明顯有違於《公平交易法》的實質精神。

如果大聯大成功收購大量的文曄股權，而市場主管機關只聽信於收購公司所謂單純財務投資的片面之詞，兩家公司在亞洲的合併市佔率將相當的高，會面臨其他國家的反托拉斯調查，而且也會影響其上下游的供應鏈的關係，屆時對於我國產業的發展將有不利的影響，對於兩家公司的員工與股東也會有所傷害。

在這個明顯具有敵意的收購、而且成功收購後會明顯影響市場競爭的交易，公開收購人有責任清楚表達股票收購的真正目的，主管機關不應局限於僵化的法令文字，而應著重於立法精神勇於任事，介入調查此收購案。在公開收購時誠實與精準地對股東揭露公開收購意圖，是維護股東權益所必須做到的最基本事項，大聯大的公開收購顯然未做到這點。

轉載:蘋果新聞網

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