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偷聽到公司虧損29億 會計師偷跑賣股票涉內線交易

5G標金「失控」 行政院擬提前進行第二次5G釋照

2019-12-29 19:26經濟日報 記者彭慧明吳凱中／即時報導

電信五雄競逐5G的3.5Ghz頻段已到「失控」階段，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥表示，希望業者考慮後續建設成本，不要過度投資。

行政院科技會報辦公室主任蕭景燈坦言，這次釋出270MHz的頻寬確實太少，行政院科會辦已經向行政院會提出建議，將超標的標金用來移除4.4-4.6GHz頻段現有的障礙，讓第二次5G釋照提前進行，最近就會討論。

5G競標到上周已經突破700億元「天價」，業界甚至已經明確表示「千億元也有可能」。NCC官員非常擔心台灣的5G頻譜費用將創「世界第一」紀錄。蕭景燈指出，就國際市場的狀況，3.5GHz的費用超過700億元確實偏高，主要是因為270MHz的頻寬太少，五家業者又都要爭取5G頻段，才能有共頻共網的機會。

蕭景燈說，第二次的5G釋照將釋出4.4-4.6GHz 部分，該頻段目前包括警消與公部門正在使用中，原本計畫需要二至三年的時間完成移頻和清理，但現在因為第一次釋照的費用明顯高出預算目標，科會辦建議，一部分用來建設偏鄉、一部分用來補助電信業者各項建設，另外也有預算提前讓正在使用的頻段用戶提前移頻，官方希望第二次5G釋照提前進行，讓5G現在的戰火稍微冷卻。

據了解，這次5G競標，雖然先前電信管理法已經開放「共頻、共網、共構」的三共新規定，讓業者可以合作，但是NCC法規先前開放「沒有標到5G頻譜的業者也可以與其他業者合作」，但競標前又表示「必須標到頻譜，才能共頻」，因此業者沒有頻譜等於無法參與5G， 因此核心的3.5GH頻段競標，已經成了失速列車。

5GNCC

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