個資法修法 應整體檢討我國個資保護政策及產業發展

Line、FB等社群媒體服務業及國際網路或App服務提供者很多，新世代金融基金會主張，應修個資法保障個資及隱私權，整體性地檢討我國隱私政策與個資保護，才能與國際跨境合作，讓使用者在下載應用軟體時能獲得保障，並兼顧產業發展。

國發會日前表示，為申請成為歐盟GDPR的白名單，明（2020）年將啟動《個人資料保護法》修法，設立「獨立專責機關」。長期主張個資法修法並設立專責獨立監管機關的新世代金融基金會發布聲明，表達肯定。

新世代金融基金會提醒，不應只將申請歐盟GDPR「白名單」，作為政府唯一或是最優先的考量，應藉此機會重新審視個資保護及產業發展。大數據運用對企業及人民眾皆有利，修法要在企業競爭力和社會利益中求取平衡，兼顧數位創新福祉，與個人資料及隱私的保護。

新世代金融基金會指出，世界各國的個資保護法，乃至歐盟GDPR，都不禁止個資蒐集、或無限制保護個資，而是尋求個資與大數據運用的均衡點，必須以法律方式，衡量社會不同需求、法益，來做出判定。

為達個資的「匿名化」，降低「特定個人識別性」，在匿名性及利用價值間取得平衡，新世代金融基金會認為，個人識別性的標準也需制定，並由第三方專業機構負責認證；若契約純粹出於商業利益，應加強被遺忘權，反之公共利益為導向時，則可適當限縮。

新世代金融基金會提醒，未來獨立監管機關對於隱私衝擊評估機制、隱私保護設計及資料保護長三項，應有明確規範。擁有巨量個資的廠商更應思考將個資蒐集利用的系統設計，列為業務推展的優先基礎工作，預設最大限度的保護，不需要的個資不蒐集、不需保留的不保留，及不該看到隱私資料的人不能看。