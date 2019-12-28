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2019年股優於債 投資人卻狂買五檔債券基金

2019-12-28 22:12經濟日報 記者張瀞文／台北即時報導

2019年風險資產價格大爆發，股債罕見同步上漲，絕大多數基金都繳出正報酬。不過，即使今年股市表現優於債市，國人仍最青睞債券型基金，推動債券基金模持續增長。

今年以來，美股迭創歷史新高，帶動全球主要股市上演多頭行情，激勵台股今年以來大漲24.3%，台股基金平均漲幅逾32%，沒有一檔基金虧錢。

不過，投資人並沒有因此加碼股票基金，反而趁高檔贖回，投入債券基金。境外基金觀測站統計，今年前11個月，最受國人歡迎的五檔境外基金都是純債券基金，依次為聯博美國收益基金、聯博全球高收益債券基金、NN（L）新興市場債券基金、PIMCO多元收益債券基金、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金。

聯博美國收益基金今年以來每個月都是淨流入，累計今年前11個月淨流入金額高達新台幣646億元。亞軍聯博全球高收益債券基金吸金538億元，季軍NN（L）新興市場債券基金進帳逾360億元。PIMCO多元收益債券基金、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金則都吸金250多億元。

聯博美國收益基金主要投資在以美國為主的美元債券，大都為投資等級債，目前基金的平均信評為A-。這檔基金今年來在國內外都熱銷，原因是金融市場不時大幅波動，資金不再一味追求最高收益，而是前進投資信評較高的債券。不過，這檔基金今年來漲幅超過9%，年化配息率也有5%以上，雖然都不是最高，但仍很有吸引力。

PIMCO多元收益債券基金走紅，同樣反映出投資人靠攏投資級債券的心態。這檔基金的平均信評為A，布局全球債券，目前有約23%的新興市場債，比重遠高於聯博美國收益基金的8%。

債券新興市場台股

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