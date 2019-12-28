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接到罰單反而被逗樂了 因為兒子機車後座多個人

太狂了！韓國瑜簽名H夾克 前10件義賣破300萬

韓國瑜批綠電太貴 經濟部：馬政府提出5.7元費率

2019-12-28 13:20經濟日報 記者江睿智／即時報導

針對國民黨總統候選人韓國瑜在政見會中提到，2019年四萬家公司是殭屍公司，那工廠怎麼辦？經濟部表示，去年11月中開始，清查解散殭屍公司，因此公司解散數增加，但因為殭屍公司沒有營業，所以不會造成失業。

此外，經濟部指出，今年1至10月工廠新登記工廠數達到3,527家，整體工廠數增加了1,009家，仍是正成長的健康狀態。

韓國瑜於政見會上再對能源政策提出質疑，經濟部則強調，韓國瑜對能源的知識充滿謬誤，再次證明他找錯顧問團。韓市長說台灣風電比歐洲國家貴，事實上，德國的初期躉購費率為5.1～6.9元，英國則是5.5～7.5元，台灣2019年的躉購費率為5.5元，並沒有比較貴，而且台灣只花7年的學習時間就實施便宜的競價制度，而英國則走了18年、德國花了13年。另外，過去馬政府時代，也曾經提出5.7元的躉購費率。這些重要的能源資訊，顯然韓國瑜被顧問團誤導了。

經濟部指出，歐盟發布的綠色新政(European Green Deal) 正式文件中，並沒有納入核電。隔日的會議結論也僅提到，尊重各會員國決定各自能源配比，包括部分會員國傾向使用核電為其能源組成的一部分。上述綠色新政並不是去「要求」各國將核能納入能源結構成為「綠色新政」的一環。

另外，有關德國要重新思考廢核一事，包括聯邦政府發言人、環境部都已指出德國走向2022非核家園的方向沒有改變，韓市長恐怕被錯假訊息誤導了。

至於韓國瑜說，為什麼要在此時發展綠電。經濟部則要強調，在蘋果、Google等國際大廠要求下，包括台積電在內的台灣產業，都越來越需要綠電作為出口的重要生產要素。也許韓市長可以等，但台灣的國際競爭力不能再等，台灣一年出口的3.3兆元資訊電子業產品，更不能再等下去。

韓國瑜經濟部德國

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