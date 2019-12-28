台電：購煤公開透明 均依政府採購法規定辦理

針對國民黨總統候選人韓國瑜於政見發表會中暗示台電購煤有問題；台電鄭重澄清，台電燃煤採購均依政府採購法規定，以公開、透明方式辦理，並訂定嚴格之購煤規範，交貨時也須經化驗燃煤品質合格後才會收貨。

台電表示，對於候選人於政見發表會這樣重要的場合，發表毫無根據的指控，抹滅台電的專業與第一線同仁的努力，對此台電表達嚴正的抗議。

台電表示，台電對燃煤「嚴苛要求」，業界眾所皆知，台電只用高熱值、低灰分的優質煤，不用熱值低、汙染高的褐煤、泥煤。台電訂定的燃煤採購規範，甚至較日韓嚴格。

台電舉例，以高熱值煤為例，日本J-Power電力公司對灰份要求為低於15%，韓國KOEN電力公司要求為17%，台電則要求14%；日本J-Power電力公司對汞要求為低於每公斤0.15毫克，台電則要求0.12毫克，韓國KOEN電力公司則對汞含量沒有規範。台電所採購煤炭的實績值甚至遠低於規範，台電去年採購的高熱值煤，汞含量甚至低到只有0.04毫克。

台電進一步說明，不只在購煤時制定嚴格的標準與規範，煤炭交貨時也會委託認證合格之檢驗機構，化驗燃煤品質合格後才收貨。台電更主動化驗與監控，嚴格管制燃煤品質。從採購到交貨，每一環節都投注最大心力，就是要確保要用高品質的煤來發電。日、韓與馬來西亞等國電業均定期與台電公司交流，便可見台電購煤制度與策略備受國際電業肯定。

台電呼籲，選舉期間候選人可以討論能源議題，但不能無的放矢，肆意提出毫無根據的指控，抹黑台電長期培植的購煤專業與第一線同仁的努力。