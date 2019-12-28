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你適用哪個退休制度？勞退新制、舊制差很大

2019-12-28 10:52經濟日報 記者陳素玲／即時報導

台灣勞工退休制度從2005年7月起，分為舊制與新制，勞工到底屬於那種制度，與勞工進入職場時間息息相關。每位勞工都應搞清楚自己到底適用新制還是舊制，還是兩種年資都有？差別又是什麼？才能正確理解自己的退休金。

以往勞基法只有一種退休制度，也就是勞基法規定的舊制退休金，由於規定嚴苛（勞工必須在一家公司任職滿25年），導致幾乎99%勞工都領不到退休金，勞工晚年退休生活非常辛酸。勞動部（當時稱勞委會）改推勞退新制，2005年7月終於立法通過增訂勞工退休金條例（俗稱勞退新制），確保勞工都有退休金可領。

新通過的勞工退休金條例規定，勞退新制上路後，所有新進職場勞工一律適用新制，之前已在職場，適用舊制的勞工則可在五年內決定是否轉到新制。換句話說，2005年7月以後才進入職場的勞工都只有新制年資；在此之前如果已在事業單位工作，就是有舊制年資的勞工，可以在新制上路五年內，選擇是否轉到新制，並將舊制年資保留，或是繼續留在舊制。

由於上述新舊制交替，因此形成勞工會有三種狀況，一種是純勞退舊制勞工，第二種是純新制年資勞工，第三種是轉換到新制，但仍保有舊制年資，亦即新舊制年資都有。

截至107年12月為止，勞退新制帳戶共有萬人，仍有舊制年資者共86.7萬人，其中純舊制年資25.2萬人，新舊制年資都有61.5萬人。

首先，如果勞工在2005年7月前就進入職場，而且一直未轉換到新制，則只有舊制年資。此種勞工切記不要輕易離職，因為舊制規定，想要領到退休金必須符合下列條件，否則退休金一毛錢也沒有：一、工作15年以上年滿55歲者。二、工作25年以上者。三、工作10年以上年滿60歲。勞工必須注意，以上工作年資都必須是在同一家公司累計，如果勞工在達到上述條件前離職，則舊制年資全部作廢，退休金全泡湯。

第二種勞工是2005年7月以後才進入職場，只有勞退新制年資，問題較單純，因為勞退新制帳戶雇主固定提撥薪資的6%到勞工帳戶，帳戶跟著勞工個人，退休金與在那家公司任職毫無關係，勞工換工作，帳戶跟著走，沒有年資作廢問題。

第三種是勞工同時有舊制與新制年資。舉例而言，甲勞工在2005年7月以前已經在A公司工作12年，2006年7月仍在原公司，但轉為適用勞退新制，如此甲勞工等於有舊制年資13年。另外從2006年7月到去年底為止，甲勞工都屬勞退新制，新制年資約12年6個月。

如果甲勞工一直未離開A公司，則等於到去年底已經在同一公司工作滿25年，甲勞工已達到勞基法舊制年資退休金條件，未來等他離開A公司時，A公司應將舊制年資13年的退休金給甲勞工。不過萬一甲勞工於2016年7月時離職，由於在同一家公司累計年資只有23年，因未滿25年，則甲勞工原本的舊制年資12年全數作廢，領不到舊制退休金。至於甲勞工新制年資，即使跳槽換工作，仍可一直繼續累計，直到甲勞工滿60歲時，即可請領新制帳戶的退休金。

勞工退休金勞退職場

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