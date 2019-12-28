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政治風險升 台灣投資環境退步

2019-12-28 00:34經濟日報 記者戴瑞瑤／台北報導

美國商業環境風險評估公司（BERI）昨（27）日公布今年12月「投資環境風險評估報告」，台灣投資環境風險評比排名居全球第四名，與上一次8月份相較等級下調，但名次第四維持不變。經濟部指出，退步原因主要是受政治風險影響，包括受去年底舉行的九合一選舉結果、香港緊張局勢及明年總統大選影響，但匯兌風險我國仍位居第一名。

BERI公布今年最新「投資環境風險評估報告」，台灣的投資環境風險評比位居全球第四名，維持今年8月公布的報告名次，但總分減少1分，今年12月降為63分，等級下調為「1C」；在列入評比的全球50個主要國家中，次於瑞士、挪威、新加坡，與加拿大同名。

對於遭下調等級，經濟部表示，退步原因主要是受政治風險影響，台灣政治風險指標排名是全球第27名、評分42分，比上次的第20名、44分退步，主要是去年底舉行九合一選舉結果，香港緊張局勢及明年總統大選所影響。

我國政治風險在亞洲排名第九名，次於日本、新加坡、中國大陸、越南、印度、印尼、南韓、馬來西亞。

但我國在匯兌風險排名仍位居全球首位，8月的報告也是第一名。經濟部表示，匯兌風險評等維持第一名，主要是因進口支出較同期相比下降4.1%，10月商品貿易順差為39.51億美元，而去年同月則為33.32億美元。匯兌風險指標共有四項副指標，台灣在「國際儲備」及「外匯創造能力」及「國外負債」排名全球第一，「外匯法令架構」則排名全球第四。

此外，我國在營運風險指標排名第四，評分為64分，與上次名次相當，並與加拿大並列第四名，次於美國、瑞士、澳洲，在亞洲排名為第一名。

經濟部表示，營運風險指標有15項副指標，台灣有十項排名全球前五名，其中貨幣供給及通貨膨脹、通訊與運輸、國際收支平衡、長期貸款及風險資本都是第一。

BERI也預期我國明年會掉到全球第五名，評分61分，其中營運風險排名從今年第四名下滑到明年第八名，匯兌風險會掉到第二名，政治風險則從27名小幅上升到第26名。

BERI於每年4月、8月及12月發布「投資環境風險評估報告」，針對營運風險、政治風險及匯兌風險等三大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，作為評鑑投資環境優劣的依據。

經濟部九合一選舉

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