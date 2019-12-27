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景氣走穩？睽違14個月 11月景氣燈號逆勢亮綠燈

2019-12-27 16:49聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

國發會今天發布11月景氣燈號，從之前連續10個月亮出代表景氣「趨弱」的黃藍燈，11月逆勢亮出代表景氣穩定的「綠燈」。綜合判斷分數從上月19分，11月大幅增加到24分。國發會表示，11月亮出綠燈主要有因素，包含股價指數上揚、海關出口值、工業生產正成長，顯示景氣「逐漸好轉」，但畢竟是睽違14個月亮出綠燈，還是要密切注意後續變化。

景氣燈號過去已經十個月亮出黃藍燈，沒想到在11月出現大轉折，亮出綠燈。據國發會公佈，11月景氣對策信號綜合判斷分數為24分，較上月的19分增加5分，燈號轉成綠燈，但只比綠燈分數的23分多出一分。上一次亮出綠燈，是2018年8月，這是睽違14個月亮出綠燈。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，11月增加5分的主要原因，包含股價指數上升，台股漲到1萬2000多點，機械及電機設備進口值皆由黃紅燈轉呈紅燈，工業生產指數、海關出口值也有正成長。景氣領先、同時指標續呈上升，均高於長期趨勢，顯示景氣逐漸改善，但影響未來景氣不確定變數仍多，還是要謹慎看待後續，畢竟是睽違14個月第一顆綠燈，還是要密切注意後續變化。

綠燈是否呈持續下去？吳明蕙表示，雖然亮出綠燈，但累計增幅還是不大，成長動能力道還不夠，雖然11月增加5分，但在個別項目表現上還是有4個黃藍燈，還有一個是藍燈，顯示景氣非全面改善，希望後續隨投資活動進行，帶動後來就業成長，讓景氣活動在各層面可以有明顯改善，尤其出口仍顯示黃藍燈，只能說景氣只是逐漸好轉。

展望未來，吳明蕙表示，綠能、5G布建、半導體高階製程等投資加速進行，且台商回流漸次落實，外商也持續對台投資，民間投資可望延續，加以政府積極推動公共建設、優化投資環境，有利於進一步推升國內整體投資動能。此外，受惠股市交易熱絡，農曆春節買氣挹注，可望提升消費。外需方面，美中貿易紛爭似有緩和，加以全球供應鏈加速重組，5G通訊發展進程優於預期，有助出口回升。但全球經濟成長放緩，貿易動能仍疲，對我國未來景氣影響還要密切關注。

近一年景氣燈號走勢圖。表／國發會提供。
近一年景氣燈號走勢圖。表／國發會提供。
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景氣燈號國發會

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