景氣走穩？睽違14個月 11月景氣燈號逆勢亮綠燈

國發會今天發布11月景氣燈號，從之前連續10個月亮出代表景氣「趨弱」的黃藍燈，11月逆勢亮出代表景氣穩定的「綠燈」。綜合判斷分數從上月19分，11月大幅增加到24分。國發會表示，11月亮出綠燈主要有因素，包含股價指數上揚、海關出口值、工業生產正成長，顯示景氣「逐漸好轉」，但畢竟是睽違14個月亮出綠燈，還是要密切注意後續變化。

景氣燈號過去已經十個月亮出黃藍燈，沒想到在11月出現大轉折，亮出綠燈。據國發會公佈，11月景氣對策信號綜合判斷分數為24分，較上月的19分增加5分，燈號轉成綠燈，但只比綠燈分數的23分多出一分。上一次亮出綠燈，是2018年8月，這是睽違14個月亮出綠燈。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，11月增加5分的主要原因，包含股價指數上升，台股漲到1萬2000多點，機械及電機設備進口值皆由黃紅燈轉呈紅燈，工業生產指數、海關出口值也有正成長。景氣領先、同時指標續呈上升，均高於長期趨勢，顯示景氣逐漸改善，但影響未來景氣不確定變數仍多，還是要謹慎看待後續，畢竟是睽違14個月第一顆綠燈，還是要密切注意後續變化。

綠燈是否呈持續下去？吳明蕙表示，雖然亮出綠燈，但累計增幅還是不大，成長動能力道還不夠，雖然11月增加5分，但在個別項目表現上還是有4個黃藍燈，還有一個是藍燈，顯示景氣非全面改善，希望後續隨投資活動進行，帶動後來就業成長，讓景氣活動在各層面可以有明顯改善，尤其出口仍顯示黃藍燈，只能說景氣只是逐漸好轉。