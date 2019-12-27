方便民眾周轉 明年起電動機車可於北市動產質借處質借

活絡循環經濟，台北市動產質借處質借品項繼新增白金、勞力士手錶以外的高級手錶及彩鑽後，因應趨勢於明（2020）年新增「電動機車」為可質借物品。另為服務夜間有資金需求的民眾，動質處開辦夜間營業，由松隆分處於每星期二；中山分處於每星期四延長服務時間至下午7時45分。

動產質借處處長林純綺表示，近年動質處致力提供「鑽石級」的精品服務，顛覆一般大眾對當鋪的既有印象，提供明亮、舒適的洽公環境，並於2018年榮獲行政院第一屆政府服務獎殊榮，動質處期許成為民眾「過生活ㄟ好朋友」，並呼籲民眾可將家中保值的重要物件拿出來週轉，只要付少少的利息，可度過難關，還可留下具有意義的寶貝。

林純綺說，目前動質處質借品項最多的是黃金，占了總質借品項的九成。到今年11月底止，動質處累計服務3.8萬餘人次，質借件數逾6.2萬件，提供融資約25.66億元，且為提供民眾多元化的資金周轉服務，除原有質借品項外，近年陸續新增白金、勞力士手錶以外的高級手錶及彩鑽等，而明年還將因應趨勢，新增「電動機車」為可質借物品。

據指出，台北市動產質借處是全國唯二的公營當舖之一，自1952年成立迄今，提供民眾低利安全的短期資金週轉服務，目前每個月的質借利率為0.68%，已屬全國當鋪業最低，另實施「台北市民優惠質借利率」措施，對於設籍在台北市的民眾及弱勢族群，分別提供質借月利率0.66%及0.63%的優惠，有資金調度需求的民眾可考量洽該處辦理質借。

台北動產質借處網址：https://op.gov.taipei/