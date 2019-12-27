撥雲見日？11月景氣燈號24分 亮出「穩定」綠燈

國家發展委員會今（27）日公布11月景氣對策信號為24分，不僅分數終止連續三月下降，較10月回溯修正後的19分大幅增加5分，景氣燈號更中斷連續十顆黃藍燈，轉亮代表「穩定」綠燈。

其中，11月景氣領先、同時指標續呈上升，均高於長期趨勢，國發會表示，顯示景氣逐漸改善，惟影響未來景氣不確定變數仍多，須密切關注後續發展。

前次景氣燈號亮出綠燈是在2018年8月，睽違14個月後，總算總出連續十個月上下震盪的黃藍燈，向上躍升5分，轉亮綠燈。

九項構成項目中，股價指數、機械及電機設備進口值皆由黃紅燈轉呈紅燈，分數各增加1分；工業生產指數、海關出口值、製造業營業氣候測驗點皆由藍燈轉呈黃藍燈，分數各增加1分；其餘4項燈號不變。

國發會表示，外需方面，美中貿易紛爭似有緩和，加以全球供應鏈加速重組，5G通訊發展進程優於預期，有助出口回升。惟全球經濟成長放緩，貿易動能仍疲，對我國未來景氣之影響均須密切關注。