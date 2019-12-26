孵出Gogoro、沛星二隻獨角獸 國發會還有二件事要做

國發會主委陳美伶。記者季相儒／攝影 分享 facebook

國發會主委陳美伶今（26）日宣布好消息，台灣創新創業蓬勃發展，已孵出二隻獨角獸，分別是睿能公司（Gogoro）與沛星互動科技（Appier）。並指出，國發會仍有二項優化新創投資的重點工作：修正《外國人投資條例》及大幅翻修《企業併購法》，均未獲各界共識，進度較為落後。

獨角獸定義為成立10年內、市場估值10億美元的新創企業。依照評估，陳美伶正式宣布已經有二家新創事業達到國際評比的標準，符合「獨角獸」的資格，分別是電動機車的Gogoro與專精於人工智慧的台灣新創公司沛星互動科技。

陳美伶指出，過去台灣有很多優秀創業家引領台灣經濟發展，如今在數位經濟的轉型過程中，創業也需要傳承與接班，並非家族式的傳承，而是散落在各處的新創事業家。

為此，國發基金自去年5月起推行「創業天使投資方案」，不再用補助的方式，改用投資的方式，與新創事業共同成長。

陳美伶坦言，她深知政府投資固然是一回事，打造一個好的新創投資環境更重要，因此去年的2月行政院提出「優化新創投資環境的行動方案」，共有40項工作項目，現已完成38項，剩餘二項為修正《外國人投資條例》及《企業併購法》。

陳美伶表示，盼透過鬆綁《外國人投資條例》，以報備制取代這個許可制，提供新創事業快速的資金管道，但法案在立法院推行不太順利；另外，為了建構新創事業多元出場管道，有許多面向要將企業併購法大幅翻修，不過，當中也存有爭議，仍在各部會間研議中，進度落後。

陳美伶說，當初提出優化新創投資環境的行動方案時，政府曾有目標要讓台灣的新創圈能產生出屬於我們的獨角獸，如今已實現。不過，國發會不以追求獨角獸為主要目標，新創事業類別多元，均講求符合市場要求的價值，盼未來透過無數的螞蟻雄兵、獨角仙，以蓬勃的新創撐起台灣下一代產業。

值得注意的是，Gogoro和沛星公司均未對外正面承認獨角獸的封號，國發會官員分析，沛星公司不見得認為獨角獸的名號是加分資訊，反而擔心會減分資訊，所以選擇不正面評論此事，但他們的估值確實已經達到10億美元。

至於是否因為擔心未來無法上市才不願承認獨角獸，官員則判斷，沛星公司一直有上市規劃，預計下一輪募資結束就會上市了。