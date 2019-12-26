貿協迎向50周年 董座黃志芳宣示七大主軸

貿協明年將迎來成立50周年慶，外貿協會董事長黃志芳今（26）日於「貿協新年度工作說明會」上，提出明（2020）年貿協全球市場拓銷七大策略，包括推動新南向與台美夥伴關係升級為2.0版，將搭建台日隱形冠軍及第三地合作、拓展大陸內需市場、開發中東新商機，並繼續經營非洲重點市場、連結全球重點市場龍頭企業。

貿協今日舉行新年度工作說明會，黃志芳率兩位副董事長莊碩漢與劉世忠，另外還有經營團隊，包括秘書長葉明水、兩位副秘書長王熙蒙與林芳苗一同出席。

黃志芳說，貿協自2017年起已在六個新南向國家舉辦14場台灣形象展，明年針對新南向市場拓銷工作將升級至2.0版，除在印尼萬隆、印度孟買、越南胡志明、馬來西亞吉隆坡、泰國曼谷等地舉辦五場形象展外，並將著重品牌推廣，協助業者鏈結當地通路市場，第一個目標將放在有1億人口的越南。

台美產業合作方面，黃志芳指出，日前貿協已成立台美商務交流中心，明年將在全球重要會展城巿拉斯維加斯設立第一個獨立的商品展售中心。若成效不錯，也不排除在美東、甚至新南向國家設置。

至於台日合作，黃志芳說，明年繼續推動與日本大企業合作，共同在東南亞市場建立產業供應鏈，而今年已與日本豐田通商株式會社、三菱商事、住友商事等七大商社建立連結，明年可望透過日本大型商社在東南亞通路，推廣台灣商品。

在大陸市場方面，黃志芳強調，大陸仍為我最大出口市場，雖遭逢貿易戰，但仍為全球第二大的經濟體，短期難免陣痛，目前大陸平均國民所得正在邁向1萬美元，有4億人已經達到中等收入，形成全球最大成長的市場。未來，貿協將持續帶團到大陸展覽、拓銷並邀請大陸買主來台採購。

對於中東市場，黃志芳指出，這兩年他率團走訪中東主要經濟體，譬如近期參訪的沙烏地，該國現正進行全面改革，他的感受是，當前的沙國就像「1979年鄧小平先生對大陸的改革開放」，未來發展不容忽視。