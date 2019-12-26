25項2020年新制 行政院一張表讓人快速搞懂

行政院今（26）日彙整2020年起實施的25項新制，其中最受關注的，為基本工資月薪、時薪調漲至新台幣2萬3,800元、158元，且因應基本工資調漲，將調整勞退、勞保、健保級距；此外，全民健保平均眷口數，也將調降為0.58人。

其中，基本工資明年起將調漲，每月基本工資將由2萬3,100元調整至2萬3,800元，預估136.71萬名本勞，46.55萬名外勞受惠；時薪由150元調整至158元，預估約48.33萬名本國勞工受惠。

配合基本工資調漲，「勞工退休金月提繳分級表」將新增第20級月提繳工資／月提繳執行業務所得為2萬3,800元，預估122萬餘名勞工受益；修正「勞工保險投保薪資分級表」第1級月投保薪資為2萬3,800元，預估有296萬多名勞工受惠。

也因配合基本工資調漲，全民健保投保金額第一級，明年也將從2萬3,100元調高至2萬3,800元，估約295萬人每月保費將增加10元，另預計有30萬人每月少繳3元，換算後，一年可挹注健保費約16.6億元。

此外，全民健保平均眷口數睽違三年，明年起將從0.61人調降為0.58人，估約90萬企業主受惠、企業主保費負擔每年減少約30億元；不過相對的，健保基金每年將短收47億元收入，即使考量明年健保費隨基本工資調漲，一年可增16.6億元收入，但最後健保每年收入將縮水約30.4億元。

明年起，因應《勞動事件法》自明年起上路，民事訴訟制度有重大變革，未來將擴大勞工法律扶助，將勞動調解程序及工會集體訴訟納入訴訟扶助範圍，等同讓勞資爭議訴訟的門檻降低，保障勞工權益，不過也預期讓調解委員、雇主與人資相關案件負荷增加。

廣大機車族關切的補助政策，2007年6月30日前出廠的老舊機車，自明年起汰舊換新為重型電動機車或七期燃油機車，環保署補助每輛5,000元，但後年將降至3,000元；換購中行以外電動機車每輛補助3,000元，後年降至1,000元。另，明年起將不直接補助新購電動機車。

至於經濟部工業局提供的新購電動機車補助，自明年起，重型及輕型補助每輛從10,000元調整為7,000元，小型輕型等級每輛補助從7,200元調降為5,100元，另針對採用國產電池芯車款，加碼補助3,000元。

在保險部分，自明年起，在不調漲保險費前提下，將擴大住宅火災保險保障範圍，提高建築物、動產、竊盜事故及住宅第三人責任基本保險的保險限額，例如「住宅類建築造價參考表」平均漲幅約18%，此外，也新增住宅火災保險額外費用及住宅颱風及洪水災害補償等保障。

攸關公務人員權益的國民旅遊卡新制，自明年起實施，未來刷卡將不限於休假日、到特約商店刷卡消費限制將檢討放寬、強制休假將由14天縮短至10天但不減少不休假加班費，消費金額仍維持1.6萬元，且其中8,000元自行運用額度，未來除八大行業外，包括珠寶銀樓業等皆可消費。

在行政院本次彙整的新制外，2020年的財務、稅務相關新制，包括明年5月申報所得稅時，將新增12萬元的長照特別扣除額；明年起勞保年金法定請領年齡，將從61歲提高至62歲，未來將持續每兩年調高一歲，至65歲為止。