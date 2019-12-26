不忍柯P被譏 柯媽反酸卓榮泰：你就永遠待在民進黨？

台北市長柯文哲(柯P)的母親何瑞英(柯媽)今(26)日下午接受媒體聯訪時，主動談及，柯P發表「綠底」言論後，旋即被民進黨主席卓榮泰反譏「不敢承受」之事。柯媽說：「我實在聽了很生氣，他怎麼這樣講，你永遠就待在民進黨嗎？」

柯文哲的父母今天下午出席新光人壽慈善基金會舉辦的公益活動，吸引大批電子媒體前來。無論是與蔡英文、韓國瑜、陳菊等人有關的話題，率直的柯媽有問必答，而且都是電子媒體先問，她再被動回答。

只有針對卓榮泰，柯媽是電子媒體完全沒問到這題，她就主動達不悅。

柯媽說，「柯文哲說我們是綠底的，卓榮泰就出來，在電視上說，我們不敢承受」。

她表示，柯文哲說他綠底的，這有講壞話嗎、有欺負人嗎，也沒欺負人啊，也不是說惡意這樣講。

「說我是綠底，表示我也是愛綠色的，這樣有壞話嗎，他(卓榮泰)就出來罵說他不敢承受。」

柯媽反問卓榮泰，「你不敢承受，你只是民進黨裡面幾百萬分之零點幾而已。我實在聽了很生氣，他怎麼這樣講，你永遠就待在民進黨嗎，你有一天會改變不待在民進黨也不一定」。

柯媽接著補充，「大家換來換去，(未來是否如此)這我不知道，但你不必氣焰高張，一下子把人家回應得這麼難聽」。

電子媒體追問，「妳這麼生氣，還是要投蔡英文嗎？」；柯媽說，「蔡英文也沒有罵我」。

柯媽接著強調，「我不是她(蔡英文)會贏才選她，我本來就喜歡蔡英文，我感覺她也是古意、古意，她有什麼不對的事情是別人做的」。