親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中火遭中市廢照
5G競標金狂飆
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

5G競標金衝上700億元 NCC呼籲電信業者理性、冷靜

CNN選出亞洲推動變革的5位年輕領袖 台灣的她入列！

不忍柯P被譏 柯媽反酸卓榮泰：你就永遠待在民進黨？

2019-12-26 18:23經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

台北市長柯文哲(柯P)的母親何瑞英(柯媽)今(26)日下午接受媒體聯訪時，主動談及，柯P發表「綠底」言論後，旋即被民進黨主席卓榮泰反譏「不敢承受」之事。柯媽說：「我實在聽了很生氣，他怎麼這樣講，你永遠就待在民進黨嗎？」

柯文哲的父母今天下午出席新光人壽慈善基金會舉辦的公益活動，吸引大批電子媒體前來。無論是與蔡英文、韓國瑜、陳菊等人有關的話題，率直的柯媽有問必答，而且都是電子媒體先問，她再被動回答。

只有針對卓榮泰，柯媽是電子媒體完全沒問到這題，她就主動達不悅。

柯媽說，「柯文哲說我們是綠底的，卓榮泰就出來，在電視上說，我們不敢承受」。

她表示，柯文哲說他綠底的，這有講壞話嗎、有欺負人嗎，也沒欺負人啊，也不是說惡意這樣講。

「說我是綠底，表示我也是愛綠色的，這樣有壞話嗎，他(卓榮泰)就出來罵說他不敢承受。」

柯媽反問卓榮泰，「你不敢承受，你只是民進黨裡面幾百萬分之零點幾而已。我實在聽了很生氣，他怎麼這樣講，你永遠就待在民進黨嗎，你有一天會改變不待在民進黨也不一定」。

柯媽接著補充，「大家換來換去，(未來是否如此)這我不知道，但你不必氣焰高張，一下子把人家回應得這麼難聽」。

電子媒體追問，「妳這麼生氣，還是要投蔡英文嗎？」；柯媽說，「蔡英文也沒有罵我」。

柯媽接著強調，「我不是她(蔡英文)會贏才選她，我本來就喜歡蔡英文，我感覺她也是古意、古意，她有什麼不對的事情是別人做的」。

電子媒體又問柯媽一次，「民進黨這樣罵柯P，妳還要投蔡英文？」；柯媽說，「投她有什麼關係，她不代表民進黨全部」。

台北市長柯文哲的父母(左一與左二)，26日出席新光人壽慈善基金會舉辦的活動。記者...
台北市長柯文哲的父母(左一與左二)，26日出席新光人壽慈善基金會舉辦的活動。記者陳怡慈/攝影
分享

民進黨蔡英文卓榮泰

延伸閱讀

影／爆料府院黑手介入中選會 黃士修挨告批打壓...

柯媽爆料：柯文哲絕對會投蔡英文 蔡也會贏得大...

綠營組織二代網軍？卓榮泰：沒人向我匯報過

防賭盤民調蓋牌效應 民進黨緊急擬定三方向

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

派遣歸零變全面資遣？台電200多名工程師 年底丟飯碗

2019-12-26 15:35

影／兩周了遠航十億呢？林佳龍：短期復飛有困難

2019-12-26 15:54

晉陞太空科技公司董事長陳彥升：自製火箭想留台灣發射

2019-12-26 15:54

2020台灣經濟前景：趨吉避凶將是最大難關

2019-12-26 15:27

誰說境外資金匯回是0？財長：還有百億大咖將回來

2019-12-26 15:12

卜蜂爆汙泥案 董座鄭武樾：將用更高規格避免任何疏失

2019-12-26 12:51

遠航近十名員工至交通部陳情 遠航盼審議延後

2019-12-26 12:09

2020經濟預測：國際看淡、台灣看好 為什麼落差那麼大？

2019-12-26 10:32

台灣價值登頂！ 近六成CEO看好2020 創9年新高

2019-12-26 09:23

MIT海巡艦來了！自己的國家自己顧 台灣造船業如何重返榮耀？

2019-12-26 09:19

名家觀點／伏克爾留給世人寶貴的一課

2019-12-26 01:18

因應貿易順差擴大…中油買天然氣 將美列重點區

2019-12-26 00:35

綠能躉購費率 明年調降

2019-12-25 23:42

主計總處：2018年網路銷售金額 突破4兆元

2019-12-25 20:11

109年基本工資調漲 293萬人連健保費漲10元

2019-12-25 18:08

住宅火險 元旦起加量不加價

2019-12-25 14:39

台經院：11月製造業氣候測驗點止跌

2019-12-25 14:39

「簽下夫姓那刻也曾遲疑」不服輸的嚴陳莉蓮不當貴婦要當企業家

2019-12-25 13:55

11月三大營業氣候測驗點 製造業轉揚

2019-12-25 13:27

桃園機場第三航廈流標三次 交通部如何救它？

2019-12-25 12:50

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20

市場、股東與公開收購-談大聯大收購文曄

2019-12-26 07:00

台積電是大者恆大最好的例子！老總觀察：未來台灣在外商心中的角色是什麼？

2019-12-25 07:00

論結合管制之申報門檻-以大聯大/文曄案為例

2019-12-24 07:00

從大聯大/文曄案 看台灣的經商環境

2019-12-23 15:00

臺大投資理財精修班報名早鳥優惠至12/31止

2019-12-23 15:00

爲非合意併購（敵意併購）正名 從大聯大收購文曄談起

2019-12-20 09:50

代理商壟斷半導體市場？大聯大收購文曄30%股權的真相是什麽

2019-12-20 08:00

永豐數位金融+智能服務 讓人人都有專屬理財顧問

2019-12-20 00:00

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

5G晶片超車高通 聯發科的底牌是支 「日不落聯軍」

2019-12-26 07:52

派遣歸零變全面資遣？台電200多名工程師 年底丟飯碗

2019-12-26 15:35

日圓再創新低！5萬台幣換匯可多吃145盤壽司超划算

2019-12-26 11:45

減稅小確幸！財政部宣布基本生活費調高至17.5萬

2019-12-25 19:08

減稅紅包來了 基本生活費調高至17.5萬

2019-12-25 23:42

台電遭罰款逾億、撤照 中火爭議一次看懂

2019-12-25 18:39

北都元旦下架momo親子、衛視中文台等6頻道 影響10萬用戶

2019-12-26 14:16

新iPhone出貨 明年看增10%

2019-12-26 00:20

投資台灣 大立光將匯回111億

2019-12-26 00:02

永豐告揭弊者開庭 張晉源：若遭報復得逞日後無人敢揭弊

2019-12-25 22:03

中華電 要招募3,000新血

2019-12-26 06:26

聯發科超進度 推第二顆5G晶片

2019-12-26 01:13

中市廢止中火2機組許可 盧秀燕：我在沒得商量

2019-12-26 00:25

罕見！聯發科高分貝嗆聲高通

2019-12-26 01:13

林口國際媒體園區 三井OUTLET、東森得標

2019-12-26 13:04

看問題／台電打法律戰…中火廢證 還要過兩關

2019-12-26 00:21

國發會：已孵出Gogoro與沛星2隻獨角獸

2019-12-26 16:10

國票金 明年殖利率衝5％

2019-12-26 06:18

新聞眼／盧秀燕開鍘中火 拉長選舉戰線

2019-12-26 00:27

蔡英文：中火十機組是國民黨要蓋的

2019-12-26 00:33

個人海外所得課稅 兩個注意

2019-12-26 00:44

遠航近十名員工至交通部陳情 遠航盼審議延後

2019-12-26 12:09

中火2機組遭廢許可證 政院：不會即刻大停電

2019-12-26 12:28

明年報稅福音…基本生活費 調高至17.5萬

2019-12-26 00:30

中租-KY獲利高飛 全年EPS可望超越11元

2019-12-26 00:17

東森取得林口國際媒體園區B基地標案 將投資100億元

2019-12-25 20:06

聯發科、高通短兵相接 將掀價格戰

2019-12-26 01:12

橋頭科學園區招商 日月光規劃千億元擴廠

2019-12-26 00:04

星巴克門市數被路易莎超越 網大談背後原因

2019-12-25 18:28

台鋼明年擴產 要砸30億元

2019-12-26 01:06

影／兩周了遠航十億呢？林佳龍：短期復飛有困難

2019-12-26 15:54

撤銷中火二機組許可證 企業界：環境、穩供電都要

2019-12-26 10:35

永豐告揭弊者 台北地院首度開庭審理

2019-12-25 22:58

光學廠搶單 積極擴產

2019-12-26 00:00

卜蜂爆汙泥案 董座鄭武樾：將用更高規格避免任何疏失

2019-12-26 12:51

中火2機組遭廢證 環保署：提醒地方政府依法行政

2019-12-25 18:33

綠能躉購費率 明年調降

2019-12-25 23:42

200名派遣工程師年底恐丟飯碗？台電：已努力協助轉職　

2019-12-26 17:05

樂天純網銀 兩階段搶市

2019-12-26 06:18

晉陞太空科技公司董事長陳彥升：自製火箭想留台灣發射

2019-12-26 15:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top