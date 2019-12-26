國發會：已孵出Gogoro與沛星2隻獨角獸

國發會主委陳美伶今（26）日宣布好消息，台灣創新創業蓬勃發展，現已孵出二隻獨角獸，分別是睿能公司（Gogoro）與專精於人工智慧（AI）的台灣新創公司沛星互動科技（Appier）。 報系資料照／記者張振群攝影 分享 facebook

國發會主委陳美伶今（26）日宣布好消息，台灣創新創業蓬勃發展，現已孵出二隻獨角獸，分別是睿能公司（Gogoro）與專精於人工智慧（AI）的台灣新創公司沛星互動科技（Appier）。

新創是引導未來國家整體經濟發展的利基與商機，政府為了打造良好的創新創業環境，推動了諸多協助新創發展措施，包含了法規調適、人才引進、業務全球化等，目的就是要讓年輕人能在最適合的新創環境中一展長才。

行政院國家發展基金管理會今日於台大醫院國際會議中心辦理「行政院國家發展基金創業天使投資方案－執行進度暨投資成果分享記者會」，向各界說明本方案的投資成果，邀請12家投資分享成功募資與創業經驗，包括國際知名天使投資人父子檔，橡子園創投基金董事長陳五福及Hive Ventures創辦人陳柏雨出席。

國發會表示，為引導資金挹注新創事業，國發基金辦理創業天使投資方案，喚醒民間企業對於新創事業的投資熱情，同時也帶動民間企業擴大投資新創事業，引導更多的資金與資源挹注新創事業。

創業天使投資方案從2018年5月正式啟動迄今，已經核准投資75家新創事業，核准投資金額約計新台幣9.67億元，天使投資人及其他民間投資人共同挹注新創事業金額約新台幣17.74億元，促進新創事業總投資金額逾新台幣27.41億元。本方案已達成強化國內新創事業投資能量之初步目標。

國發會指出，政府透過創業天使投資方案以資金支持新創事業發展，後續更可持續參與投資最高至新台幣一億元，成為新創事業未來發展的重要資金後盾。

陳美伶表示，當新創事業日漸茁壯後，後續資金需求仍可由國發基金的其他投資專案接手，讓新創事業毋須擔心每個階段的募資，可全心全力經營事業。

陳美伶提到，新創事業發展的市場不能只侷限於國內，應該以國際市場為目標，如此才能有更廣闊的伸展空間，充分展現絕對的競爭優勢及發展條件，讓國際對於台灣的創業團隊及創新創業能量刮目相看。

陳美伶說，創業維艱，很多新創事業儘管具備前瞻技術、創新商業模式，但是經常因為資金不足以完成技術商業化，或是建立商業模式，因此無法安然度過創業初期的艱困階段。為此，國發基金願扮演領頭資金點火的角色，建構更完善的投資新創事業機制，打造出國內完善的天使投資環境。

獨角獸定義為成立10年內、市場估值10億美元的新創企業。陳美伶表示，Gogoro、Appier已經達到外界認定的獨角獸標準、符合資格，但她強調，政府不以追求獨角獸為目標，重要的還是讓台灣新創產生無數螞蟻雄兵，希望新創蓬勃發展，用這樣的能量，帶動台灣經濟發展。