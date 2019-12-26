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晉陞太空科技公司董事長陳彥升：自製火箭想留台灣發射

2019-12-26 15:54聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

晉陞太空科技公司今天在台東縣達仁鄉南田部落舉辦說明會，並公開展示自製的探空火箭「飛鼠一號」，董事長兼執行長陳彥升主持。他表示，若火箭無法順利發射，其他備案也已準備好了，但還是希望留在台灣發射出去。

陳彥升表示，這幾天都有國外廠商接洽希望他們能到國外發射，尤其是公司有這最新的火箭技術，更受國際發射場青睞，公司也有計畫明年1月去觀摩國外發射場，如果適當不排除安排去發射，但既然公司有這個技術，他當然希望留在台灣最好。

他指出，如果火箭技術留在台灣，未來結合其他科技廠商，台灣整個太空產業鏈就能垂直串聯起來，尤其是在太空衛星通訊包括5G、6G產業，將會非常蓬勃，目前國際檯面上通訊大廠登記的衛星通訊已達5萬顆，未來5年將部屬完成，而衛星壽命約3至5年，如果要替換，台灣接10%，太空產業就不得了。

陳彥升強調，公司單單只有試射火箭，要做的是整個台灣太空產業發展，把火箭技術留在台灣，國際製造衛星廠商就能將衛星送到台灣來發射，產業帶動的不是只有晉陞，而是南田、台東，甚至整個台灣。

對於南田部落的願景，陳彥升也提到公司有規劃在南田蓋太空博物館、部落文化村等，一整套結合知性、娛樂及文化觀產業，讓太空產業不只是太空產業，而結合在地產業共生共存；像是美國、日本太空火箭發射場，都是成功的範例，他希望台灣是下一個。

晉陞太空科技公司自製台灣第一枚民間衛星用商業火箭「飛鼠一號」，今天終於在台東達仁...
晉陞太空科技公司自製台灣第一枚民間衛星用商業火箭「飛鼠一號」，今天終於在台東達仁鄉南田部落試射基地公開亮相。記者尤聰光／攝影
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晉陞太空科技公司董事長兼執行長陳彥升，今天主持探空火箭「飛鼠一號」說明會，他希望...
晉陞太空科技公司董事長兼執行長陳彥升，今天主持探空火箭「飛鼠一號」說明會，他希望自製火箭留在台灣發射。記者尤聰光／攝影
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