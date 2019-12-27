【大聯大併購文曄】論結合管制之立場，分析市場影響

近月以來半導體市場上最喧騰的事件，非大聯大公司敵意併購文曄公司一案莫屬了，其擬溢價約27%公開收購文曄股權達30%，且作出「四不一會」的聲明。由於持股未達33.33%，不符公平法第10條第2款的結合要件，又強調是財務投資，故亦無第5款的直接或間接控制，所以，未向公平會申報結合。不過，因這二家是國內半導體通路的第一及第二大廠，也是亞太地區數一數二的業者，是該公開收購，必然對通路市場投下震撼彈。由於半導體產業是國內重要的經濟命脈，除了引發相關主管部門的關注之外，也引發市場上的熱烈討論。

從法律上來看，公平法規範結合之目的在於其有發展成獨占的可能性，故預作防範，而獨占的特徵在於一體性，故若二公司具有一體性可能時，即應構成結合，公平法第10條第1款到第4款的形式規定，即例示這樣的控制可能性，而第5款則以實質控制作為補充。這也符合「例示與概括」並列的立法方式，如德國法即在例示持股25%外，另有實質影響之概括規定，而其實務上也曾介入低於25%的案例；歐盟的結合規則雖無持股比例的規定，其實務上也曾介入低於30%持股的案子；美國的結合管制，更是認為只有消極投資人且持股低於10%，才適用結合申報豁免。這些都可看出當持股超過法定門檻，該當結合，但並不必然得出當持股低於法定門檻，就一定是非結合，如仍對於公司的經營決策具有顯著影響者，亦是結合。唯有對結合管制目的之實質理解，才能回應立法者對於公平會維護市場競爭秩序的任務期待，而結合程序的發動，對於結合本身尚無任何的非難評價。

既然結合管制之目的在避免獨占，故除結合認定之外，尚須結合後可能對市場產生不利影響，故公平法第11條第1項規定須結合而使其市占率達1/3時或超過一定銷售額，才須申報。從而，這二家公司的結合，如果只是市場上的滄海一粟，既興不起風、也作不動浪，就不必大費周章地介入了；但若其結合猶如塘心投石，則想必是既驚濤駭浪且又驚心動魄，其差別即在於所處市場為何。據報載，二家通路商的市占率合計在臺灣市場超過67%，在亞太地區則超過50%，但若放到全球則約占8%。

在半導體的產業結構中，上游的半導體製造商供貨，下游的電子產品製造商購貨，中游則由半導體通路商銷貨，而這二家公司屬於中游的通路商。據報載，半導體的銷售模式主要有二，一是由原廠直供給下游的電子業者；另一則是透過中游的專業通路商供貨給下游的電子業者。依顧問機構Gartner的分析，原廠直供的比例約為70%，經由通路商的比例約為30％，從而，本案涉及市場若將直供與通路都納入的話，則可能影響的就是大海，若只以通路為範圍，可能就只是湖池了。

對於產品市場的界定，主要標準為需求替代可能性，故應視「直供」與「通路」，在功能、特性、用途、價格等方面上，是否具合理替代可能性而定。就此而言，現今半導體市場已步入高度分工的戰國時代，通路商的存在，在於解決製造商可能因財務資源和規模經濟的不足，或是使上游業者可專注於生產效能上，並減少上下游客戶的交易成本，為分工經濟的效率結果。

通路商的存在，對於下游客戶而言，可以提供完整豐富的產品線、大量採購的議價能力及透過綿密物流網來降低其採購成本；對於上游客戶而言，亦具有存貨管理、產品儲運、風險承擔、資金調節、市場資訊提供與客戶服務支援等效益。從而，通路商透過提供包含供應鏈管理、資金流管理、應用工程技術支援及通路規模經濟等的加值服務，充當產業供應鏈中間的橋樑，此為通路商在半導體產業中的特殊地位，其培養有龐大的應用工程技術團隊，協助產品的推廣及導入，並提供跨品牌產品的性價比分析，且因提供的產品線較為完整，對於下游客戶而言，可享受一站購足的便利性，避免原廠分別進貨的交易成本，而且也充當資訊比較與提供的角色，此需要有強大的IT資訊系統能力及良好商譽，這些因素，使得通路市場具有一定之獨特性，而與一般零售通路或電商模式有別。

舉例來說，房屋銷售除了委由仲介銷售外，也可屋主自售，但一般人大概不會認為這二者屬於同一市場，因找仲介可以一次比較數間，這是屋主自售所難以作到的。因此，「直供」與「通路商」，是否即屬同一市場，就有待更詳細的數據分析了。不過，市場範圍界定既然是市場的問題，那就往市場裡去尋答，不妨聽聽下游需求客戶電子商品製造商們的意見，看看相關市場的產品範圍及地理範圍，到底為何，是海龍還是湖蛟，或可見真章。