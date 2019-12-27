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盼P2P實現普惠金融 投資人安心進場創造三贏

2019-12-27 00:00聯合線上／ 林榮芳

中國大陸P2P金融詐騙倒閉案不斷發生，導致台灣P2P業者跟著受到質疑，近期有業者跳出來喊冤，P2P網貸平台是普惠金融很重要的一塊，出發立意良善，只是在快速發展下沒有相對應的法規管束，總會有不肖業者出現行為偏差；不過相對大陸而言，台灣業者較為守法誠信，也希望政府能給予適度監管以致產業正向發展，盼望能以正視聽，挽回民眾對於P2P的不信任感。

P2P網路借貸業者豬豬在線執行長、星展銀行前個金處處長唐正峰，以自身在金融界打滾近30年的經歷看待台灣金融科技Fintech的發展，他認為，雖然台灣Fintech起步晚，但業者發展腳步快，反倒是政府在制定相對應的新法上也趨向警慎及保守，所幸台灣新創業者也還算守法，糾紛案件只是零星發生。未來希望政府給予新創或金融科技業者多一些的輔導和協助，讓台灣Fintech能跟上世界腳步。

豬豬在線CEO唐正峰在金融界有30年的專業資深經歷。 圖／豬豬在線 提供
豬豬在線CEO唐正峰在金融界有30年的專業資深經歷。 圖／豬豬在線 提供
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陸P2P變形成吸金平台

近5年中國大陸P2P快速發展到現在呈現集體崩盤之勢，唐正峰認為關鍵仍在於各地區的金融辦未善盡查核放任其發展以致變形，出問題的都不是英美國家原有「先有借款需求後募資」的P2P對標模式。他進一步說明，大陸許多不肖P2P平台先設計一款投資性商品，利用高投報吸引投資人進場，形成資金池後利用大筆資金去放款投資或自行使用，在風險控管不是很好的情況下，產生錯位缺口，最後還不了錢而倒閉。

吸進來和放出去的金錢不對等，或是找假的項目做媒合，而政府又沒有做好查核以致龐大利益可圖，讓大陸不肖P2P業者越發猖獗。唐正峰說，像這樣非法吸金的案例在台灣是絕對不允許的，依照銀行法規定，非金融機構是不能吸收存款，也不能有資金池先把錢募進口袋再慢慢使用，一定要有債權及借款需求才能進行媒合。

新創缺乏監管易走歪

雖然金管會力催銀行與業者多加合作，當前也已有「銀行與P2P業者自律規範」可遵循，不過大多情況P2P仍在不違反銀行法的法規及依循民法的法律範圍下進行業務，金管會也不認為在其管轄之內。

「適度監管是必要的！」身為P2P業者，唐正峰對於監管並不擔憂，反而希望能有更多金融監管的協助，一來同業不會走偏，二來投資人更有保障。但他也強調，P2P業者多屬小型新創公司，沒辦法每一項都符合高規格要求，高度監管標準只會扼殺新創產業的發展，仍須有彈性、有空間的適度監管與適時調整。

「能幫助貧困群體、微小企業、弱勢族群享受平等的金融服務才叫普惠金融。」唐正峰表示，普惠金融(Financial Inclusion)就是應該要Inclusion所有人，照現在銀行的放款機制是將有高風險的對象排除，而P2P平台就是希望把銀行不願融資的族群，由債權借貸媒合平台檢視他的風險度，依借款人可承受的利息和願意接受風險報酬的投資人進行媒合，不僅借貸人可補足資金缺口，投資人也可獲得利息報酬。若是此種對於融資弱勢的借貸模式也能經由政府適度地管束而更加安全，才是真正達到普惠金融的願景。

投資前慎選優質平台

在現今非由金管會的監督情況下，P2P平台仍是民眾融資借貸的好朋友。唐正峰建議投資人在投資前，盡可能現場察看貸款案件的真實性，網路因有個資問題不能完全公開，但是註冊投資會員是有權要求前往公司實地調閱融資人資料，投資人也可以藉由公開的借貸逾放比率、信用評分模型，來了解P2P平台體質健康與否。如果不願提供告知這些資訊，就要小心可能碰上吸金或無實質風險管控的公司。

目前P2P平台無法查詢聯徵中心的信用紀錄，大多只能仰賴自己逐年累月建立信用資料庫及大數據來審核借款人的信用，而國內P2P平台大多成立不久，資料庫深度不足，僅有像豬豬在線少數從事信貸服務轉型P2P的業者有自己的資料庫與大數據可以分析及建設具高信賴度的信評模型。

唐正峰說，目前豬豬在線共有2套信用評分模組做對照，其中一套為自己開發，可以做到這種程度是因為豬豬在線過去6年累積超過10萬筆客戶數據及繳款資料，藉由這些大數據資料統計建構的風險評分模型，相對以單靠審查人員經驗來自組建構評分模型的業者，其可信賴度是來得更高、更精準。

定期舉辦各地說明會，讓投資人認識債權轉讓投資，安心進場認購。 圖／豬豬在線 提供
定期舉辦各地說明會，讓投資人認識債權轉讓投資，安心進場認購。 圖／豬豬在線 提供
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問題案件回收代求償

豬豬在線也有推出海外借貸債權產品。有鑑於東南亞國家GDP都在6%以上，經濟起飛階段借款需求量大、利率也高，以柬埔寨微型借貸為例，銀行貸款利息維持在18%上下很正常，即便豬豬在線在當地以15、16%承接，轉讓給台灣投資人賺取8、9%還不錯的投報率，三方都有受益，目前很多基金債券產品都在賺新興國家的利差。

最重要的一點，豬豬在線平台找亞洲信用管理公司做債權監管，若碰上問題案件就回收集中處理，由資產管理公司代位求償，不會讓投資人自行提訴訟，對投資人較有保障。他也莫忘提出警訊，以前單純的借貸糾紛只有少數債權人，現在P2P平台的借貸群募，萬一倒帳，一個案子可能有上百、上千個債權人，法院處理難度更高，若沒有政府的配套監管及P2P平台自發性的完善服務，業者也可能雙手一攤讓投資人自行面對漫長民事訴訟，這些問題都會因為P2P平台的蓬勃而逐漸浮現，政府應該要提早重視應變。

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