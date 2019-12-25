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黃茂雄勉勵學子要有創新思維 效法林肯樂觀積極

2019-12-25 19:18經濟日報 記者張義宮／即時報導

東元集團會長黃茂雄是日本通，高中時代就轉往日本就學，畢業於知名的日本慶應大學，他日前出席「2019摩斯漢堡品牌微電影創藝設計競賽」成果發表暨頒獎典儀式上，特別向得獎的學子分享，日本社會進入第五世代，問同學第五世代是什麼？

一剛始，台下一片沈寂，他指名得獎同學回答，台下喊出「創意」。黃茂雄稱讚地說：「答對了」。他說明日本社會五個世代是由狩獵、農耕、工業化、資訊時代，現今進入創意的時代。創意就是要有創新思維、實現想法成為新產品。

他強調，就像此次的微電影創藝設計競賽，同學們發揮創意，完成新作品參賽，照自己想法將創意表達出來，並且，完成它，這樣發揮自我的創造、創作的才能，他感到佩服。

黃茂雄鼓勵同學說：「創新思維是很重要的，入圍團隊的作品想法都很不一樣，代表同學都極富創意。」他並鼓勵同學要樂觀、積極，他以美國總統林肯為例，投入八次選舉有六次失敗，連個州議員都選不上，轉行經商也曾破產，但最後成為美國知名總統，關鍵就在林肯相當樂觀、積極向上。

他表示，今年自己己有80歲了，但仍然保持樂觀、積極的心態，參與東元集團的餐飲事業。黃茂雄以他在29年前創立安心食品 (摩斯漢堡)為例，當時，食安問題還不被重視，但他強調，食品是從口而入，吃的安心、安全非常重要，因此，取名為安心食品，並且，加以實踐，以現今的眼光來看，取名安心食品也是一種創意、創新的表達方式。

東元集團會長黃茂雄勉勵學子要有創新思維，效法林肯的樂觀積極。記者張義宮／攝影
東元集團會長黃茂雄勉勵學子要有創新思維，效法林肯的樂觀積極。記者張義宮／攝影
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黃茂雄微電影

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