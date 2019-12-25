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台越簽署新投保協定 台商需應注意四要點

2019-12-25 18:22聯合報 記者沈婉玉／即時報導

臺越日前簽署投資保障協定(BIA)，擴大投資保障範圍。資誠會計師事務所（PwC）國際事務長暨東南亞及印度業務主管會計師吳偉臺表示，越南已簽定多國或雙邊貿易協定，關稅優惠成為外商投資越南的一大吸引力，新版臺越BIA可提供臺商更完整保護。普華商務法律事務所外國法事務律師張家健提醒，臺商應注意四大要點。

吳偉臺指出，受中美貿易戰影響，全球製造業正進行大規模變革，企業必須貼近市場、快速做出回應，許多跨國企業紛紛調整生產鏈，計畫將生產基地轉往越南，近期有許多企業前往北越投資設廠，其中多數為是電子相關產業，越南關稅及投資相關議題成為討論的焦點。

曾派駐越南PwC的資誠副總陳以謙經驗分析，臺商海外投資，最擔心發生在當地的投資被當地政府依法徵收，收歸國有的情形，或如2014年越南513排華事件。在新版臺越BIA下，越南政府承諾應給予臺商「即時、充分且有效的補償」，將全面提升投資保障標準。

從法律層面觀點分析，張家健表示，新版臺越BIA回應臺商可能面臨的武裝衝突及投資爭端風險，補充舊版BIA規範不明確之處，有第三地間接投資納入保護、政府協調機制、爭端解決機制及新增國民待遇四大要點。

張家健表示，臺商常在第三地架設控股公司後投資地主國，但此種投資架構不受舊版BIA保障，新版則將第三地間接投資納入保護，賦予臺商在投資架構規劃下高度便利性及自由度。過往臺商遭遇投資問題時，並無政府專門溝通管道，可能導致臺商求償無門，新版臺越BIA，提請政府協助與越南政府溝通，透過政府管道，有效率、適當地解決問題。

張家健指出，舊版BIA只規定臺商與越南政府協調不成得提交國際仲裁，並未明確規範「協商期間」，程序規則並不明確。新版臺越BIA明確規範若於地主國協調「六個月」未果，可將爭端提請國際仲裁。

張家健表示，透過明確規範協商期間，建立透明、可操作的爭端解決程序，新版臺越BIA有助於促使爭議雙方盡力協商並儘速達成協議。確保臺商在越南經商得享有與國民相同的待遇，提高臺商越南企業的競爭力。新版臺越BIA透過雙方政府公權力保障，降低臺商在越南投資遭遇徵收、內亂等的政治風險，使臺商在越南獲得更完善的投資保障。

吳偉臺提醒，越南市場非常多樣，應尊重當地文化，臺商除了解投保協定相關內容以確保公司自身權益外，應個別了解越南特有的國情及其民族性，因地制宜發展經營策略才能投其市場所需。

吳偉臺分析，一旦調整集團資源配置，將面臨一連串議題，如與客戶重新談判、篩選供應商、移動有形或無形資產(如設備、產線、技術、客戶訂單)到關聯企業、派遣人員成本效益評估、建置當地稅務與帳務的制度與系統、關稅及利潤移動等移轉訂價政策。

吳偉臺建議，臺商企業應保有過往的彈性並導入跨國稅務管理思維，在交易模式及供應鏈變化時尋求創新的機會。無論是調整國際布局、轉型升級或擴大營運規模，可將各種策略架構模組化，以更迅速的方式測算相關稅務影響，審酌公司定位，妥適安排越南公司的交易模式及利潤配置。

越南關稅

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