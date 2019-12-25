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109年基本工資調漲 293萬人連健保費漲10元

2019-12-25 18:08中央社 台北25日電

明年元旦起基本工資從2萬3100元調至2萬3800元。 聯合報系資料照片
明年元旦起基本工資從2萬3100元調至2萬3800元。 聯合報系資料照片
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109年元旦起，基本工資從2萬3100元調至2萬3800元，295萬人每月健保費連動將漲10元、30萬人可少繳3元；此外，健保署將同時調降平均眷口數，全台90萬名雇主保費負擔將減輕。

勞動部8月19日公告基本工資將自新台幣2萬3100元調高至2萬3800元，根據全民健康保險法規定，健保投保金額分級表下限須和基本工資相同，全台326萬人保費也將隨之調整。

衛生福利部中央健康保險署承保組專門委員盧麗玉表示，這次基本工資調漲後，健保投保金額第1級將從現行2萬3100元調高至2萬3800元，預估將有295萬人每月保費增加10元，另有預計30萬人每月可以少繳3元，一年可挹注約16.6億元健保費。

此外，因應少子化衝擊，被保險人實際依附眷屬人數降低，健保署近期公告明年平均眷口數將從0.61人降至0.58人，因此明年起雇主及政府保費負擔將減輕。

健保署財務組研究員唐薏文表示，據推估，全台約有90萬名雇主保費負擔減輕，其中雇主總體年省30億元、政府部門年省17億元，健保每年收入將縮水47億元。

健保署副署長蔡淑鈴表示，平均眷口數調降後，健保收入將減少，每年虧損勢必會再增加，即便明年初保費將隨基本工資調漲隨之增加，健保收入仍減少約14億至30億元，盼致力節流，維持健保財務穩定。

健保保費基本工資

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