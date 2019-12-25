新世代金融基金會：加強個資保護 應設獨立監管機關

新世代金融基金會今（25）日指出，鑑於全球性對個資保護的修法趨勢及共同打擊虛假新聞，這一、二年來已持續宣導推廣個資保護，同時也舉辦研討會提出具體建議，其中第一點，設立獨立監管機關( Independent supervisory authorities)，除可承擔訂定標準規範，亦有助於我國接軌國際社會，現行法甚至未設法律主管機關，亟應翻轉思考，修法設置獨立監管機關。另外，針對跨境資訊移轉，應重新檢視與國際趨勢漸行漸遠的個資法第21條立法意義(現行法律為原則不限制，例外才限制)。

國發會主委陳美伶日前表示，台灣為申請成為歐盟GDPR的白名單，預告國發會明（2020）年將啟動《個人資料保護法》修法，其中設立「獨立專責機關」研擬「個人資料保護專責機關」的組織法與「跨境傳輸」這二大癥結點勢必要修正。正好回應新世代金融基金會2018年研討會的部分建言。

此外，新世代金融基金會於2019年研討會再度發布新聞稿提醒政府的修法態度，取得歐盟白名單(適格性認定)並非唯一也非第一要務，應併行修法工程，如將申請歐盟GDPR「白名單」，作為政府唯一或是最優先的考量，有點可惜，應可藉此機會，重新審視個資保護及產業發展等問題。新世代金融基金會二次研討會邀請學者專家的修法建議如下列可供參考，也請政府繼續努力，以重建我國個資法新面貌。

1.大數據運用對於企業及人民眾皆有利，但仍須保護個人資料，修法要在企業競爭力和社會利益中求取平衡。世界各國的個資保護法，乃至歐盟GDPR，其實都不禁止個資蒐集、或無限制保護個資，而是尋求個資與大數據運用的均衡點。自由與安全需要妥協，群眾歡迎大數據帶來的便利，必須在某種程度上犧牲個資權益，但這些容忍、犧牲必須以法律方式，衡量社會不同需求、法益，做出決定。如何平衡「數位創新帶來的福祉」與「個人資料/隱私的保護」就成為嚴肅的話題。

2.特定個人識別性因有相對性，由歐盟on-line identifier(網路識別符號)及日本經驗顯示，我現行法第2條第1款的規定顯然不足，應修法研擬認定基準。又去識別化後可否回復原狀，也是值得探討的議題。為達個資的「匿名化」，降低「特定個人識別性」，在匿名性及利用價值間取得平衡，個人識別性的標準也需制定。另所謂無法輕易辨識個人之資訊，牽涉到De-identification(去識別化)，建議應由第三方專業機構負責認證。

3.關於被遺忘權，應在公共利益和個人權利間尋求平衡，若契約純粹出於商業利益，應加強被遺忘權，反之公共利益為導向時可適當限縮。

4.現行個資法第七條對個資收集之同意，仍採推定同意，應修正同GDPR中的同意要件，出於自願、具體且明白的聲明，或清楚肯定的意思表示。但當事人同意權，可思考資料蒐集時，同意權的拋棄程度或放棄，並限縮同意權在利用端及應告知如何使用個資，例如資料蒐集時，社會上如已認清事實很難要求每一筆蒐集都需經過同意，是否增訂同意權的拋棄程度，並將同意權移列到資料「利用」面，也應注意個人資料範圍的合理程度。另外，應增列撤回同意，並重視資訊不對等下表示同意的怪異現象。

5.條文中所稱”特定目的”應研擬標準，不含糊不概括，否則將喪失特定目的的立法意義。

6.要求未來的獨立監管機關，對於DPIA(隱私衝擊評估機制)、DPBD(隱私保護設計)及DPO(資料保護長)三項應有明確規範。擁有巨量個資的廠商更應思考Privacy by Design，也就是在個資蒐集利用的系統設計上，就預設最大限度的保護，例如不需要的個資不蒐集、不需保留的不保留、不該看到隱私資料的人不能看，應列為業務推展的優先基礎工作。

7.現行社群媒體服務業及國際網路或App服務提供者(如line、FB等)很多，更應修法保護國內消費者個資，並配合新設之獨立監管機關，才能與國際跨境合作，落實保護，並應同時檢討privacy policy的引進與執行，以確保使用者在下載應用軟體時能獲得保障。