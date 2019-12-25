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《妖風》襲來：全球民主危機與美中關係的典範轉移

仁寶副董陳瑞聰被週刊拍到不倫戀 偕小27歲美容師赴日度假

11月三大營業氣候測驗點 製造業轉揚

2019-12-25 13:27經濟日報 記者林于蘅／即時報導

台灣經濟研究院今（25）日發布11月三大營業氣候測驗點。其中，製造業終止連二個月下滑轉為上揚，但服務業仍連續四個月下滑，且營建業也受公建項目招標作業較為延遲、選舉干擾等因素而轉跌，對未來展望偏向保守。

台經院指出，美中計畫簽署初步貿易協議，新增關稅得以暫緩執行及調降部份已徵關稅，均有利於提升全球經貿表現。

首先在對外貿易方面，受到比較基期較低、年底銷售旺季、國際油價走高以及5G通訊需求升溫等因素影響，使得11月出口年增率由負轉正，由原本10月衰退1.51%轉為11月成長3.25%。

在國內方面，美中貿易緊張情勢緩解，也有助於恢復市場信心，加上半導體先進製程持續更新，使得傳統產業與電子零組件業廠商對未來半年景氣看法轉佳比例高於10月調查。

儘管傳統產業生產表現依舊疲弱，國內生產仍然受惠於電腦電子產品及光學製品業生產表現亮眼，已連續第14個月二位數成長，加上電子零組件業反映終端客戶庫存逐漸去化、旺季效應優於預期、半導體高階製程產能滿載、物聯網晶片出貨暢旺。

服務業方面，由於新車掛牌數、股市漲幅與交易量皆較10月下滑，使得零售業與證券業看好11月景氣的廠商比例不如10月樂觀，對於未來半年景氣看法仍偏向保守。

而股市方面，儘管11月美中雙方簽署貿易協議的消息仍有變數，然受惠於電子企業利多消息頻傳，外資看好台股表現持續匯入資金，帶動台灣相關供應鏈股價上揚。

匯率方面，外資持續匯入，有助於推升新台幣，然美中貿易協議不確定性依舊，加上進口商逢低買匯抑制新台幣升幅，多空因素交錯，11月中旬後新台幣兌美元維持在30.5美元上下波動，月底匯率收在30.513美元，小幅貶值0.17%。

營建業方面，儘管2020年度整體公共建設預算規模衝高，不過子計畫盤點時間恐拉長，因此短期內公建項目招標作業較為延遲，對於新建工程挹注有限，故未來半年營造業看法趨向保守。

此外，受到低利率、資金充沛、台商回台等題材促使賣方價格趨硬，加上選舉短期因素干擾，買方轉向保守觀望態勢，買方追價意願低，使得雙方對於價格認知仍有段差距，導致11月房市交易量無法持續拉高，因此總計此次營建業測驗點出現下跌態勢。

而不動產業方面，2019年11月六都建物買賣移轉件數較10月下跌8.2%，主要是賣方價格趨硬，但買方追價意願低，使得雙方對於價格認知仍有段差距，導致11月交易量無法持續拉高，加上10月交屋潮墊高基期所致。

預期2020年上半年，住宅市場的觀察重點將包括議價空間的變化、新增供給釋出情況、總統大選過後房市政策的走向；至於商用不動產在指標型地上權個案標售（世貿三館、國泰營區地上權）帶動下，預計仍將維持熱度，看好壽險業資金將持續投入。

台灣經濟研究院今（25）日發布11月三大營業氣候測驗點。圖／台經院提供
台灣經濟研究院今（25）日發布11月三大營業氣候測驗點。圖／台經院提供
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