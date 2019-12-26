市場、股東與公開收購-談大聯大收購文曄

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在近日備受矚目的大聯大公開收購文曄科技股份一案中，與過去的公開收購案件相似，我們都可以看到一些並不令人意外的後續發展：一是文曄科技股價隨之大漲，二是大聯大宣稱係以財務投資為目的，三是文曄科技的審議委員會及董事會對本次公開收購表達強烈反對態度，並採取法律手段加以反制。這些發展，實則已透露出對於類似事件的一個比較持平的觀察角度。

首先，公開收購導致公司股價上漲，這不僅對全體股東，甚至對整個市場都是好事一樁。因為公開收購者的出價，突顯出被收購公司股份的價格可能被市場嚴重低估，因此給予市場機制一個導正錯誤的機會。在證券交易法於民國91年修正之後，對於公開收購的進行，由「非經主管機關核准，不得為之」的核准制，改為「先向主管機關申報，即得為之」的申報制，並納入強制公開收購的規定。立法者一方面肯定公開收購的價值，另方面也是為了避免有意收購者在市場中的隨時、大量買進，因此產生的價格劇烈波動對市場及投資人都可能造成不利影響。從這個角度來看，看好公司未來而有意大量買入公司股份者，願意採取公開收購的方式來進行，遵循法定程序及相關揭露的要求，應是值得肯定之事。

其次，文曄科技董事會的反對，可以看出其對於大聯大可能成為該公司大股東的芒刺在背。從公司治理的角度來看，經營者的壓力，可能正是公司治理強化、公司經營績效提升的契機。在公司股價經過公開收購的刺激而大幅提升後，經營者只需向股東展示其經營公司的方向與作法能持續增進公司績效，以使股價維持不墜，甚至可能往上挺進，股東出售其股票予收購者的動機即大為降低。反之，若公開收購獲得成功，大聯大作為文曄科技的最大股東，必然會使得文曄科技的經營者更加戰戰兢兢，更努力尋求股東的認同。綜合來說，大聯大公開收購一旦成功，對文曄科技的董事們，將造成更大的壓力。因此當文曄科技董事會需要針對此一公開收購的提議，對於公司股東提供建議時，本質上存在著一定的利益衝突。

當然，大聯大做為文曄科技的大股東，依照公司法的規定，具有股東的權利。而其是否積極行使相關的權利，也會有正反兩面的影響。正面來看，文曄科技的股價漲跌直接影響大聯大的投資獲利，或許可以期待大聯大樂於發揮其影響力，透過大聯大經營者所稱的「良性對話」，使文曄科技變得更好，連帶使得所有股東受益。

然而，正因為大聯大同時也是文曄科技的競爭者，其身為文曄科技之股東所能行使的股東權利，在某些情況下可能存在著利益衝突。這樣的問題，應該交由公司法中的相關機制來處理，而非杯弓蛇影、因噎廢食，直接否定大聯大提出的公開收購。依照公司法第178條的規定，若是大聯大就文曄科技股東會中的決議事項，有自身利害關係並有害於文曄科技利益之虞時，大聯大並不能行使表決權。而若是大聯大支持之人當選為文曄科技的董事，該董事在董事會中不僅需遵守更為嚴謹的利益衝突迴避規定，身為董事者也負有忠實義務與善良管理人注意義務。若是文曄科技董事執行其業務，係受到大聯大的實質指揮，大聯大也可能被認定是「實質董事」，本身需負擔身為董事的義務與責任。或許也因為如此，大聯大一再強調此一公開收購是以財務投資為目的。嗣後更做出「本屆董事任期內，不提名或參選董事」、「會出席依法召集的股東會並參與表決」、「不與第三人約定行使表決權」、「不向主管機關申請召集股東會」、「不對外徵求委託書」等聲明。大聯大既已於具法律效力之公開收購說明書中為上述聲明，即應遵守該等承諾，故公司法及相關法規的規範，都已對大聯大之股東身份與競爭者身份兩者間所存在的可能衝突，劃下一條紅線。

股東的權利是一把雙面刃，若是積極行使權利，同時也可能產生相對應的義務與責任。這樣的觀點也可以套用在本案所涉之應否進行結合申報的公平交易法爭議中，蓋公平交易法對於兩事業的結合，重點正是在於「一事業是否直接或間接控制他事業」。相對於此，公開收購制度則是強制有意在短期內大量取得股權者應採行公開收購，對於證券市場的運作與公司經營者的監督，都有其正面意義。兩者立法目的有別，要件各有差異，標準也不相同，自應分別判斷，不能一概而論，以免抑制公開收購，損及投資人權益。

文章轉載：聯合晚報