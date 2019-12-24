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中火撤照？三度裁罰？盧秀燕明有中火重大宣示

2019-12-24 22:48聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台中火力電廠生煤量超標，台中市環保局兩度開罰並祭出限期改善，第二度限改本周一中午到期，市府今晚發出通知，明天將針對中火進行重大宣示，外界預期可能會撤銷中火部分許可證，但也可能開出第3張罰單。市府晚間表示，等明天市長宣布就知道。

市府通知內容指出，中火生煤量已超過1104萬公噸，違反台中市管制生煤自治條例，市府二度複查，仍持續超量使用生煤，違規情節重大，對於台電無視法令規定，市府將做出重大宣示。

盧秀燕明天將在低碳城市推動委員會議上，做出重大裁示，後續由環保局、新聞局與法制局召開記者會，宣布對中火後續的裁處。市府今晚發布訊息後，引起各方關切，但市府對於「重大宣示」不提早鬆口，只強調「由市長宣布裁處結果」。

外界認為，市府通知提及「台電無視法令」、「違規情節重大」等字眼，盧秀燕宣布撤銷中火一至二張許可證的可能性極高；不過撤照茲事體大，市府也可能開出第3張罰單並要求限改，前兩張罰單各為300萬、600萬，若有第3張罰單，金額可能接近千萬元。

台中市管制空汙針對中火開刀，台中市環保局本月初針對中火生煤使用量，超過台中市生煤管制條例減煤4成規定，開罰300萬元，並要求限期改善；14日第一次限改到期後稽查發現，中火仍持續使用生煤發電，開罰600萬元，並要求第2次限期改善。

中火2次限改本周一中午到期，稽查人員前往中火發現，仍持續使用生煤，市府高層開會決定後續裁處，今晚發出聲明表示，明天將有「中火重大宣示」。台中市長盧秀燕近期發言猛批中部發電多，犧牲健康貢獻國家，盧在首次開罰時，也揚言不排除撤銷1至2張許可證。

台中市政府今晚通知，台中市長盧秀燕明天將針對中火有重大宣示。外界預期市府可能撤銷...
台中市政府今晚通知，台中市長盧秀燕明天將針對中火有重大宣示。外界預期市府可能撤銷中火部分許可證，但也可能第三度開罰。圖／台中市新聞局提供
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罰單環保盧秀燕

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