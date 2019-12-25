台積電是大者恆大最好的例子！老總觀察：未來台灣在外商心中的角色是什麼？

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摘要中美貿易戰長期而言，會創造出更多併購的交易，產業間的策略合作和聯盟也會越來越重要，且新經濟的遊戲規則是大者恆大，台積電正是最好的例子。未來台灣在外商心目中的角色是什麼？以下是老總的觀察。

10年前，我成立了「台灣併購與私募股權協會」，顧名思義，就是以併購( M&A )和私募股權基金( private equity )為主軸。剛開始冷清清，因為大家都不了解這是做什麼，主管機關說併購是侵略行為，不太鼓勵，而PE被認為是一種「禿鷹基金」，專門吞併別人。

10年過去了，今天M&A和PE變成熱門話題，許多產業要整合，而台資海外的大量資金，很多也回台尋找好的投資標的。我最近碰到一位金控大老，他說到今天才深深感覺，我當初所打造的平台多麼有意義。

上週我參加這個協會10周年的「金鑫獎」活動，頒發年度併購最佳獎項，這是併購界的奧斯卡金像獎。我在協會成立第二年就舉辦這個獎，當時連理事們都質疑會不會太早了，但是我力排眾議、努力促成。我個人2008年曾獲得中國併購公會的年度最佳交易大獎，當時是他們第一次頒獎給台灣人，深知這種活動意義非常重大！

我最大的感想，就是「創新者」是孤獨的，要能忍受別人的質疑和嘲笑，要能撐過冰冷的寒冬，很少創新創業能在一夕之間爆紅。

今年金鑫獎「傑出成就獎」頒給大聯大集團創辦人黃偉祥。大聯大顧名思義，就是許多公司聯合在一起，成為一家新的集團。這是很簡單的概念，但卻很難做得好，因為每一家公司都有私心，雖然「結合」，但卻不能「整合」或「融合」。

然而大聯大卻不同，他們是在一個屋頂下，個別公司獨立運作，但後台管理資源共享，可以說既有獨立的空間，又是在一個集團大家庭之下。這不是單財務架構的設計，而是領導與管理的藝術。

大聯大控股公司的形成是10多年以前，然而從當時到現在，台灣再也沒有第二家「產業控股公司」成立。很可惜，否則在生技、綠能、面板等產業，我們也可以有各個領域的台積電，和代表台灣的旗艦，我已成功把M&A炒熱了，但「產業控股公司」卻還未形成風潮，相信黃偉祥董事長，一定比我更感到失落和孤獨！

我做了30多年投資銀行，完成過許多併購案，有的成功、有的失敗，關鍵在於融合。所以，我對於大聯大的成就，感到特別佩服。我當年第一次創業後不久，就被寶來證券併購，也是花了一段時間，才徹底融合，非常感恩前總裁白文正對我外商背景團隊的包容。

台灣強調「以德服人」的公司，還有宏碁。施振榮董事長近年一直提倡「王道」，其實就是不同利益團體（stakeholders）彼此間利益的平衡，強調多贏，而不是一方利益獨大。歐美這幾年也強調要在員工、股東和客戶之間取得平衡。

然而大聯大績優的形象，最近卻遭到嚴重挑戰。11月的時候，大聯大對同業文曄提出以將近30%溢價，公開收購30%股權的請求，卻遭遇後者強力抵抗，並且表示，就算大聯大出每股100元價格，也不會賣。

這是一種玉石俱焚的態度，令人難以理解。3年前，當日月光要公開收購矽品時，後者採取激烈的反制行動，最後並準備賣給大陸的紫光。換言之，就是寧可賣給中資，也不願和同業合作。同行相忌，但台灣各產業間同業的矛盾，竟然如此之深！

和日月光併矽品不同的是，大聯大強調其為純「財務投資」，未來不會要求董事席次，也不會公開收購委託書，這是當初連日月光也無法做到的事。你可能會懷疑為什麼大聯大願意這麼做？因為他們手上現金多，企業如果要投資，還有什麼比投資其了解行業更佳的選擇？

中美貿易大戰，造成全球資源的重分配，從長期而言，會創造出更多併購的交易，因為企業要重組，做資產的重分配。此外，產業間的策略合作和聯盟也會越來越重要，因為沒有人能夠掌握所有的資源，而且新經濟的遊戲規則是大者恆大（台積電是最好的例子），小廠商更需冷靜思考未來方向。

未來台灣在外商心目中的角色是什麼？一方面是重要的亞太夥伴，如谷歌在台灣設立亞太研發中心。另一方面，則是削弱台灣地位，如德州儀器取消大聯大和文曄代理權，改由直營，因為市場競爭激烈，不能再有太多中間商。

今年最可喜的現象，是台灣廠商積極走出去併購外國企業，而不再只有外國公司來台收購。從意義上來說，這代表台灣企業提高價值鏈的層次，從低端走到高端，從台灣走向海外。不論大型、中型甚至新創公司，都有很多例子！

除了海外併購以外，台灣企業彼此間整合也在加速。許多電子五哥手上現金充裕，已經變成投資公司，紛紛跨足5G、AI和醫療領域，利用收購及參股等形式。從這個角度來說，大聯大投資文曄，只不過反應了時代趨勢，而且其自己定位為「財務投資」，連併購、整合、參股都談不上。

以前有些公司，碰到對手想投資，就會說：「他們可以直接到市場去買呀！反正我們是上市公司。」意思是賭對方買不到，因為流通量低，越買股價越高。「公開收購」法規是金管會最開明的政策，允許任何企業以合法的手段，在市場上取得一定數量股票，也對那些大股東拚命賣股、持股不足、靠收委託書的企業，敲響一記警鐘，未來人人都要遵守遊戲規則。

台灣的黃金十年即將到來，請讓全球和台灣的資金匯集，促進產業合作，共同把我們的競爭力，推向世界的高峰！

責任編輯：洪婉恬

核稿編輯：陳慶徽