國發會拚GDPR 「明年研修個資法」

國發會昨天舉行年終記者會，主委陳美伶講述一年來政績。記者季相儒／攝影 分享 facebook

國發會昨舉行年終記者會，國發會主委陳美伶表示，我國預計明年春天會收到歐盟ＧＤＰＲ（一般資料保護規範）的適足性認定報告，之後將研修個資法，並成立「個人資料保護委員會」。

陳美伶表示，收到歐盟ＧＤＰＲ的適足性認定報告後，將著手研修個資法。目前已歸納出我國個資法與歐盟ＧＤＰＲ有六大面向不太一樣，但不一定每一項都要修正，會等收到評估報告後，近一步了解哪些事項需要做最後調整。

陳美伶說，台灣取得歐盟ＧＤＰＲ適足性認定，主要關鍵就是「跨境傳輸」，歐盟這個大經濟體有二十幾個國家，歐盟與台灣貿易關係很重要，雙方有資料傳輸必要性，跨境傳輸數據，難免會碰到個資問題，取得適足性認定後，對台灣與歐盟往來有重要幫助。

此外，歐盟ＧＤＰＲ也要求成立獨立與專責的機關。陳美伶表示，現在國發會有「個人資料保護專案辦公室」，但因為歐盟要的是獨立專責機關，預計明年會成立「個人資料保護委員會」，依照規定在台灣要有獨立機關性質，必須要叫「委員會」。

針對明年景氣，陳美伶也表示，對台灣看法樂觀，對全球發展謹慎。她說，台灣製造業投資有擴張，景氣燈號過去半年以來領先指標都往上提升，相信十二月景氣燈號也會有樂觀結果。但許多研究機構對於明年全球經濟都偏向非積極正面，包含美中貿易後續、英國脫歐，還有明年ＲＣＥＰ上路，面對這樣情況都要很謹慎。

台灣為取得歐盟ＧＤＰＲ適足性認定，國發會今年已與歐盟司法總署進行三次的技術性協商會議，若能順利通過，將可望成為亞洲第三個符合ＧＤＰＲ適足性認定的國家。