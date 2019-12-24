職災保險法草案送行政院 勞動部：給勞工的耶誕禮物

勞動部長許銘春今（24）日透露，「勞工職業災害保險及保護法」草案已於今早送進行政院，這是作為「給勞工的耶誕禮物」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

勞動部長許銘春今（24）日透露，「勞工職業災害保險及保護法」草案已於今早送進行政院，這是作為「給勞工的耶誕禮物」。她也期許，明年勞動部的重要方向為「勞動三安」，分別是安穩、安心與安全。

蔡總統六大勞動政見之一，包括將勞工職業災害保險單獨立法，勞動部定調法案名稱為「勞工職業災害保險及保護法」。許銘春指出，她已於上午簽署公文，並將草案送行政院審議，並表示「這是給勞工的耶誕禮物」。

勞動部指出，根據送審草案規劃，該法有六章、108條條文，內容涵蓋勞工職業災害的預防、補償及重建，草案名稱因此涵括「保險」與「保護」兩詞，並較原先法規會版草案，新增「名譽處罰」，可公布違法事業單位之名稱與負責人姓名。

勞動部表示，草案規劃方向，包括擴大納保範圍、保險費率調整機制、適度提高投保薪資、提升給付水準、職業災害預防與重建業務、職業傷病通報與鑑定、提供各項津貼補助及勞動保障措施及強化罰則等功能。

在擴大納保範圍部分，未來不論是事業單位的雇員為多少人，只要是登記有案的事業單位，雇主都必須強制為勞工投保職災保險，根據勞動部推估，未來擴大納保後，原先四人以下事業單位的14萬個投保單位、32萬餘人都將納保。

勞動部表示，在職災保險投保薪資上、下限部分，投保上限將定為當年度的基本工資，上限則是採取勞退提繳級距的第八組第44級，從現行的新台幣45,800元提高為72,800元，讓投保薪資範圍可涵蓋九成以上勞工薪資水準。

根據估算，若以現行平均職災費率為0.21％，部分工時勞工投保薪資下限，將從11,100元提高23,100元，雇主保費負擔將自每人每月23元提高113％為49元；在投保薪資上限部分，若自45,800元提高至最高72,800元後，將從96元提高至59%至153元。

勞動部指出，在罰則部份，除了新增的「名譽處罰」外，也包含提高未申報處罰為2萬元至10萬元罰鍰，且得連續處罰；針對勞工在未申報期間發生職災，仍可請領保險給付，雇主則將被開罰10萬元到300萬元罰鍰。