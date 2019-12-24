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國發會明年推數位三法 個資法、組織法、開放資料專法

2019-12-24 19:41經濟日報 記者林于蘅／即時報導

國發會主委陳美伶。報系資料照／記者曾學仁攝影
國發會主委陳美伶。報系資料照／記者曾學仁攝影
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面對數位經濟時代，國發會的2020年國家發展藍圖，提出「數位國家發展全景」整體概念，將祭出「數位三法」因應，包括啟動個資法修法、研擬個人資料保護專責機關的組織法，以及制定開放資料專法。

國發會今（24）日舉行年終記者會，陳美伶預告國發會2020年包括啟動《個人資料保護法》修法，並研擬「個人資料保護專責機關」的組織法，以及制定Open data開放資料專法。此外，本屆會期未通過的新經濟移民法，也將在明年2月重提列為優先法案。

陳美伶說明，目前台灣申請歐盟的一般資料保護規則（GDPR）適足性認定，已經經過三次技術性協商，預計在明年3月會收到歐盟的評估報告，屆時會立刻啟動正式修法作業，包括設立專責機關的組織法，預計三個月內將兩個法案送至立法院審查。

陳美伶表示，台灣的個資法與歐盟GDPR主要有六個差異點，但並非六個面向都必須修法，要待歐盟提出評估報告後，我們配合因應；其中，有二大癥結點勢必要修正，在於「跨境傳輸」與「獨立專責機關」。

國發會說明，我國個資法「跨境傳輸」是以原則許可、例外不許可，但歐盟更為嚴格，是原則不許可、例外許可；因此，明年3月後可能需要修法因應歐盟的規則。

此外，歐盟強烈要求須設個資保護的獨立專責機關，陳美伶說，依照《中央政府組織基準法》的架構，若要具有獨立性質，就必須是「委員會」，因此規劃研擬專責機關的組織法，設立「個人資料保護委員會」。

數位經濟發展以資料為後盾，國發會要在2020年底前提出「開放資料專法」草案，陳美伶指出，當前已經有4.3餘萬筆政府部門資料是開放資料形式，其中64%已經達到最高標準。

不過，政府開放資料若擴大到民間部門，如何讓民間加值利用大數據、是否收費、如何維護公共利益並平衡產業發展等，陳美伶認為，已經到了制定法律的必要時刻，將在明年底前訂定開放資料的國家標準，落實公、私部門的資料開放。

至於本屆會期未審查的《新經濟移民法》草案，由於法案屆期不續審原則，國發會預計在明年2月重新提案。

歐盟陳美伶國發會

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