無緣區域經濟整合 學者：我處境艱難

劉憶如(圖中)指出，近年來區域經濟蔚為風潮，已逐漸取代了全球化潮流，台灣必須檢討無法加入CPTPP、RCEP的原因。(Photo by Wikipedia) 分享 facebook

「台灣雖然從貿易戰中短期受惠，但長期卻自外於區域經濟整合，小心溫水煮青蛙效應！」前財政部長劉憶如表示。北威冬季論壇24日登場，國發會副主委鄭貞茂對於明年台灣經濟前景樂觀，在全球貿易回溫與民間投資的催化下，經濟成長率可達2.72%。劉憶如則是擔憂CPTPP、RCEP生效後，台灣對外貿易處境更艱難。

今年表現超乎預期

「明年經濟成長率預估為2.72%，曙光再現！」鄭貞茂回顧去年年底，當時不論外資或政府，都對今年台灣的經濟成長非常悲觀，目標僅在於保2，沒想到後半年經濟逆勢成長。

鄭貞茂指出，明年全球貿易成長動能可望從貿易戰中回升，有助於國內出口；此外，在半導體業擴廠、離岸風電、5G、金融科技、物聯網以及政府擴大公共投資等因素的推動下，內需的成長可望維繫；國發會力推的《新經濟移民法》明年也將通過，將可吸引更多外國人才來台工作。

區域協定衝擊大

「台灣貿易雖然短期受惠於轉單效應，但整體出口竟是大幅下滑！」劉憶如分析指出，今年台灣大部分的月份出口都是負成長，其中台灣對美、日出口為正成長（對美17.6%，對日1.8%），對其他國家則大多為負成長，然而美日只佔台灣總出口額約21%，反觀中國（40%）以及東協（16.5%）分別下降5%與7.6%。

劉憶如強調，更嚴重的是，與台灣無緣的區域貿易協定將展現影響力，包含去年底生效的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）與11月正式簽署的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。劉憶如指出，RCEP參與國包含東協10國與中、日、韓、紐、澳，GDP和人口將近全球三分之一，而台灣對RCEP貿易額佔總體高達64%，衝擊不容小覷。

劉憶如指出，在RCEP中的中國與南韓，分別是「台灣最大的出口國」以及「最大的出口競爭對手」，一旦RCEP國家間全面實施零關稅，中國將不再進口大量的台灣產品，而南韓更會搶去台灣的出口市場。劉憶如感嘆，台灣貿易處境有如溫水煮青蛙，應儘快面對現實，檢討無法加入CPTPP、RCEP的原因。

針對其他人宣稱「台灣與RCEP簽署國的貿易額已有70%零關稅」，劉憶如指出，大部分都是高附加價值的科技產業，但科技產業雖然創造出大量貿易額，提供的就業機會卻遠低於被RCEP排除在外的其他製造業、服務業和農漁業，而且在70%中多為ECFA的貢獻。

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