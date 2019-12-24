親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台南工人遭油壓機夾頭 身首異處當場死亡

無緣區域經濟整合 學者：我處境艱難

2019-12-24 19:02台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

劉憶如(圖中)指出，近年來區域經濟蔚為風潮，已逐漸取代了全球化潮流，台灣必須檢討...
劉憶如(圖中)指出，近年來區域經濟蔚為風潮，已逐漸取代了全球化潮流，台灣必須檢討無法加入CPTPP、RCEP的原因。(Photo by Wikipedia)
分享

「台灣雖然從貿易戰中短期受惠，但長期卻自外於區域經濟整合，小心溫水煮青蛙效應！」前財政部長劉憶如表示。北威冬季論壇24日登場，國發會副主委鄭貞茂對於明年台灣經濟前景樂觀，在全球貿易回溫與民間投資的催化下，經濟成長率可達2.72%。劉憶如則是擔憂CPTPPRCEP生效後，台灣對外貿易處境更艱難。

今年表現超乎預期

「明年經濟成長率預估為2.72%，曙光再現！」鄭貞茂回顧去年年底，當時不論外資或政府，都對今年台灣的經濟成長非常悲觀，目標僅在於保2，沒想到後半年經濟逆勢成長。

鄭貞茂指出，明年全球貿易成長動能可望從貿易戰中回升，有助於國內出口；此外，在半導體業擴廠、離岸風電、5G、金融科技、物聯網以及政府擴大公共投資等因素的推動下，內需的成長可望維繫；國發會力推的《新經濟移民法》明年也將通過，將可吸引更多外國人才來台工作。

區域協定衝擊大

「台灣貿易雖然短期受惠於轉單效應，但整體出口竟是大幅下滑！」劉憶如分析指出，今年台灣大部分的月份出口都是負成長，其中台灣對美、日出口為正成長（對美17.6%，對日1.8%），對其他國家則大多為負成長，然而美日只佔台灣總出口額約21%，反觀中國（40%）以及東協（16.5%）分別下降5%與7.6%。

劉憶如強調，更嚴重的是，與台灣無緣的區域貿易協定將展現影響力，包含去年底生效的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）與11月正式簽署的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。劉憶如指出，RCEP參與國包含東協10國與中、日、韓、紐、澳，GDP和人口將近全球三分之一，而台灣對RCEP貿易額佔總體高達64%，衝擊不容小覷。

劉憶如指出，在RCEP中的中國與南韓，分別是「台灣最大的出口國」以及「最大的出口競爭對手」，一旦RCEP國家間全面實施零關稅，中國將不再進口大量的台灣產品，而南韓更會搶去台灣的出口市場。劉憶如感嘆，台灣貿易處境有如溫水煮青蛙，應儘快面對現實，檢討無法加入CPTPP、RCEP的原因。

針對其他人宣稱「台灣與RCEP簽署國的貿易額已有70%零關稅」，劉憶如指出，大部分都是高附加價值的科技產業，但科技產業雖然創造出大量貿易額，提供的就業機會卻遠低於被RCEP排除在外的其他製造業、服務業和農漁業，而且在70%中多為ECFA的貢獻。

【更多精采內容，詳見

RCEPCPTPP

延伸閱讀

劉憶如：轉單效應僅短期 要積極檢討無法加入R...

上月秘密英國行 邱毅：大弊案將摧毀蔡英文的人...

台商「回流」投資7000億元？匯回資金是零

台商匯回投資實際金額為零 立委：台灣錢太便宜

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

經濟部領軍打造公版智慧機械雲 助產業轉型再創高峰

2019-12-24 18:22

勞工職災保險保護法今報院審議 勞長：送勞工耶誕禮

2019-12-24 18:07

勞動基金今年大賺3.8億 勞金局：明年值得期待

2019-12-24 16:07

北市審外送平台管理自治條例 外送員可享全時式意外險

2019-12-24 14:53

一銀海外據點達39處 居泛公股之冠

2019-12-24 14:51

長照扣除額實施首年 1張證明可報2個年度

2019-12-24 14:41

劉憶如：轉單效應僅短期 要積極檢討無法加入RCEP原因

2019-12-24 11:32

財經觀點／短好長殺！外送經濟衝擊社區小店

2019-12-24 00:55

經長宣布：春節期間油氣凍漲

2019-12-24 00:49

前11月大學以上失業率 近3年最高

2019-12-24 00:48

解決貿易失衡 我已擴大對美採購

2019-12-24 00:47

觀點／腳底按摩店偷聽到收購案後下單...偶然聽聞的內線交易

2019-12-24 00:28

11月工業生產 終止連二黑

2019-12-23 23:52

零售餐飲業績 續創同期新高

2019-12-23 23:51

經部有對策 擴大對美採購

2019-12-23 23:42

投資台灣 中小企接捧

2019-12-23 23:37

春節期間 油氣凍漲

2019-12-23 23:35

東海大學結合板金業智慧化 沈榮津：工研院全力協助

2019-12-23 22:10

1至11月大學及以上教育程度失業率4.76% 近三年最高

2019-12-23 17:24

11月失業率3.73% 主計總處：就業市場尚稱平穩

2019-12-23 16:48

路透：經濟部指台灣已擴大對美採購農產品與石油

2019-12-23 16:45

11月批發業年減2.5% 零售及餐飲業維持正成長

2019-12-23 16:33

終止連二黑！11月工業生產指數114.24、年增2.15%

2019-12-23 16:16

春節油氣價依例凍漲 斥電價不可能一次漲五成

2019-12-23 13:43

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20

論結合管制之申報門檻-以大聯大/文曄案為例

2019-12-24 07:00

從大聯大/文曄案 看台灣的經商環境

2019-12-23 15:00

臺大投資理財精修班報名早鳥優惠至12/31止

2019-12-23 15:00

爲非合意併購（敵意併購）正名 從大聯大收購文曄談起

2019-12-20 09:50

代理商壟斷半導體市場？大聯大收購文曄30%股權的真相是什麽

2019-12-20 08:00

永豐數位金融+智能服務 讓人人都有專屬理財顧問

2019-12-20 00:00

結合之定義應謹守正當法律程序─以大聯大收購文曄案為例

2019-12-18 10:10

再論大聯大收購文曄30%股權，一定要向公平會申請許可嗎？

2019-12-17 07:00

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

咖啡店龍頭換人做！路易莎上位 星巴克年賺110億稱霸

2019-12-24 05:55

他靠姊姊的一包咖啡豆 煮出今日的路易莎

2019-12-24 10:33

台塑四寶獲利衰退 年終獎金縮水坐四望五

2019-12-24 09:57

被動元件囤貨 市場吹漲風

2019-12-24 00:19

中山北路地標星巴克要關了！1月2日為最後營業日

2019-12-23 16:27

「三雄不能輸 、兩小不能沒有」...頻譜競標成「失速列車」

2019-12-23 23:53

5G標金衝550億！一天加碼56.91億 業者頻呼「恐怖」

2019-12-23 23:54

MLCC現貨漲價 國巨利多

2019-12-24 00:18

路易莎從小通路暴增近500家 讓加盟主不斷開新店成優勢

2019-12-24 05:55

羡煞上班族！台塑集團年終獎金估4.5個月起跳

2019-12-24 11:19

影／麗寶Outlet Mall二期明天試營運 今天搶先逛

2019-12-24 14:56

觀點／腳底按摩店偷聽到收購案後下單...偶然聽聞的內線交易

2019-12-24 00:28

銀行新增房貸 探兩個月低點

2019-12-24 00:16

解決貿易失衡 我已擴大對美採購

2019-12-24 00:47

勞動基金今年大賺3.8億 勞金局：明年值得期待

2019-12-24 16:07

長照扣除額證明文件 放寬取得時程至109年6月1日

2019-12-23 20:10

遠百信義「A13」12月25日試營運 2020年1月正式開幕

2019-12-24 12:39

台幣鎮守30.2 尾盤豬羊變色

2019-12-23 23:32

吳欣盈選立委 主打退休保障

2019-12-24 00:44

5G競標今天110回合結束 暫時得標金突破600億元

2019-12-24 16:13

長照扣除額實施首年 1張證明可報2個年度

2019-12-24 14:41

三重新燕廠再過審議 侯友宜：開大門走大路

2019-12-24 10:48

儲蓄險死亡保障門檻出爐 明年7月上路

2019-12-24 17:03

蘋果新機拉貨 鏡頭廠玉晶光、機殼廠 鴻準湧大單

2019-12-24 14:39

共享電動機車 三雄激戰

2019-12-24 00:08

遠航春節前不復飛 林佳龍：已協調三波替代航班

2019-12-24 11:37

敦泰告聯詠TDDI侵權 遭駁回

2019-12-23 19:28

受惠萬點行情 中華郵政獲利23%

2019-12-24 00:51

讓台商投票兩岸10加班機 民航局：應避免不符常態優惠

2019-12-24 11:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top