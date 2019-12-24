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國發會利用人工智慧 研擬「景氣轉折預警系統」

2019-12-24 18:25經濟日報 記者林于蘅／即時報導

國發會主委陳美伶。 報系資料照／記者曾學仁攝影
國發會主委陳美伶。 報系資料照／記者曾學仁攝影
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國發會主委陳美伶今（24）日於年終記者會指出，為順應數位發展的趨勢，並回應外界反映國發會掌握景氣太慢，國發會將利用人工智慧分析巨量資料，研擬「景氣轉折預警系統」，適時提出因應對策。

陳美伶說明，所謂用人工智慧掌握經濟景氣動態，是透過巨量資料與機器學習方法，更精確地提前掌握景氣動向的轉折，不同於國發會現行景氣對策信號系統，將獨立研擬一套預警「景氣循環的轉折點」的機制。

國發會指出，景氣循環是一種總體經濟循環波動的現象，一個完整循環周期包含由谷底到高峰的擴張期，以及高峰到谷底的收縮期。台灣迄今已出現14次明顯的景氣循環，第14次景氣循環的高峰，由國發會認定在2014年10月，谷底認定為2016年2月，整個第14次景氣循環共歷時49個月。目前經濟正處於第15次景氣循環擴張階段。

不過，雖然第14次景氣循環谷底在2016年2月，但國發會卻在2018年3月時才發布，時間相隔超過二年。外界曾有批評，國發會能不能更精準掌握景氣動態，且提早知道景氣可能即將轉折。

對此，陳美伶坦言，當時由於手邊資料工具不夠，不過未來透過巨量資料搭配人工智慧，國發會內部研究單位已經與智庫合作研究，明年會持續深化，善用數位分析工具，未來有機會做到「景氣預警系統」。

景氣對策信號國發會陳美伶

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