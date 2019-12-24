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一銀海外據點達39處 居泛公股之冠

2019-12-24 14:51經濟日報 記者林子桓／即時報導

第一銀行拓展柬埔寨市場雙箭齊發，一舉於大金邊市區南北兩處再增設登高及新速兩個營業新據點，兩家支行於12月19日隆重開幕，並於23日舉行開業慶祝酒會，酒會由第一銀行廖燦昌董事長親自主持，柬國央行官員及重要客戶等嘉賓均蒞臨共襄盛舉，場面熱鬧盛大。除此，第一銀行目前在海外所設的據點達39處，居泛公股銀行之冠。

第一銀行表示，柬埔寨政經情勢穩定，人口結構年輕，投資環境深具發展潛力，當地政府因應愈來愈多的人口移入大金邊市區，積極開發新區塊，吸引不少外資和台商相繼進駐。

第一銀行為掌握商機，早在1998年即開設金邊分行，為最早以分行型態進駐之台資銀行，並持續在柬國深耕開枝散葉，加計本次新成立之兩家支行，該行在柬國服務據點已高達10處，為該行的新南向拓點佈局邁向新紀元。

今年適逢第一銀行成立120周年，以「跨越120‧永續第一」為經營主軸。第一銀行指出，不只在國內服務中小企業有成，已連續九年蟬聯國內銀行中小企業放款第一名寶座，在海外據點之拓展更居同業領頭羊，並持續評估於其他新南向國家設點之可行性。

第一銀行目前海外據點已達39處，新南向地區有19處營業據點。該行預計，明年將陸續開設德國法蘭克福分行、美國休士頓分行及子行聖馬特奧分行，期望透過串聯海內外經營據點，提供加值型跨境金融服務及豐富產品線，促使海外分行獲利突破五成，朝亞洲區域性銀行之目標邁進。

第一銀行登高支行及新速支行開業，第一銀行董事長廖燦昌（左三）、金邊分行經理簡志光...
第一銀行登高支行及新速支行開業，第一銀行董事長廖燦昌（左三）、金邊分行經理簡志光（右二）、柬埔寨國家銀行代表（右三）及勛爵李坤泰及其夫人（中、左二）出席慶祝酒會。 圖／第一銀行提供
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