劉憶如：轉單效應僅短期 要積極檢討無法加入RCEP原因

法人機構預期台灣2020年經濟成長率（GDP）稱冠亞洲四小龍，是因美中貿易戰轉單效應看法，恐被打臉。

香港北威國際集團董事總經理劉憶如今（24）日指出，台灣不該僅因短期美中貿易的轉單效應沾沾自喜，也不應該慶幸中國經濟不好，因「2020年RCEP簽署後，不但將影響台灣的貿易、FDP（外人直接投資），更將衝擊台灣就業」，要求台灣必須積極檢討

RCEP是區域全面經濟夥伴協定，今年宣布將於2020年正式簽屬協議，包含新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、印尼、菲律賓、泰國、柬埔寨、寮國、緬甸。劉憶如指出，值得關注的是，中國與南韓也在規劃加入RCEP，將會進一步衝擊台灣出口表現。

劉憶如更指出，台灣政府應要積極檢討無法加入RCEP的原因，並要關注中國經濟2020年下滑現象，企業則要加大對RCEP國家投資、尋求新商機，否則「台灣將可能進入到不可知的未來」。

劉憶如今日出席2020全球暨台灣經濟前瞻論壇，就「台灣經濟2020年的最大挑戰」，給出兩大重點。第一，所謂美中貿易戰轉單效應的真相，台灣對美國出口成長，追不上台灣對東協加上歐洲等國出口衰退的速度；第二，台灣必須積極檢討無法加入RCEP原因，以及關注中國經濟2020年下滑跡象。

第一、劉憶如指出，財政部統計到今年11月進出口報告，台灣對香港與大陸出口衰退5％、對東協衰退7.6％、對歐洲出口衰退4.9％，剩下對美國與日本的確分別成長17.6%與1.8%，但「美國與日本占台灣總出口僅21％」。

因此，雖然美中貿易戰中，美國對中國減少350億美元進口，產生「貿易轉移」，有210億美元改從其他國家進口，其中對台進口增加42億美元，台灣因而成為受惠轉單效應最高的國家。

但劉憶如指出，整體出口數字來看，「美國的確有轉單效應，但台灣79％出口受到美中貿易戰衰退」。

第二、RCEP即將簽約，台灣沒有在簽署國行列中，未來恐將因沒有對這些國家免關稅關係，造成失去與南韓競爭機會，中國為台灣最大出口國，但中國未來將可能從別的免關稅國家進口，將衝擊台灣出口商。