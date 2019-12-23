東海大學結合板金業智慧化 沈榮津：工研院全力協助

東海大學投入板金產業智慧轉型，與台灣板金經營協會丶微軟AI研發成立「板金戰略聯盟」另結合5家知名業者成立「板金Al國家隊」提供板金智慧轉型解決方案。

東海大學校長王茂駿、台灣板金經營協會理事長林原正與微軟AI研發中心執行長張仁炯組成「板金AI戰略聯盟」由經濟部長沈榮津見證，共同推動板金產業智慧轉型。

板金AI國家隊簽約儀式由台中精機董事長黃明和、台華精技董事長莊國奮、明昌國際董事長張庭維、迎盛公司董事長曾麗芳、炬將科技總經理林原正及東海大學校長王茂駿簽署，協助產業智慧轉型。

經濟部長沈榮津表示，東海大學代表學術界幫助產業界，經濟部將盡力協助，並委請工研院機械所全力支持。

沈榮津說，台商過去因勞動、環保、人力成本偏高，因此外移到大陸去，導致20幾年來國家經濟很辛苦。目前政府啟動根留台灣計畫，提撥1千億的經費補助中小企業貸款融資的手續費，讓高階製作業移回台灣，低階製作業移至東南亞。

沈榮津指出，企業回台也響應政府將產業提升往數位化及智慧化等智慧製造方向，讓台灣成為高階製造中心，並吸引許多國際的高科技大廠加碼投資，如微軟AI中心、亞馬遜AWS進駐台灣，善用台灣的高階軟硬體製造，造就台灣成為高科技研發中心。

他説，台灣半導體產業保持先進製程的優勢，產值領先競爭對手2兆7千2百億，並讓產業的設備、產量形成一個完整的產業鏈，讓台灣成為半導體先進製程製造中心。

此外，因應能源轉型政策，沈榮津説，讓台灣成為綠能發展中心。透過高階製造中心、高科技研發中心、半導體先進製程製造中心、綠能發展中心這四個中心發展，促進台商回流，讓台灣經濟穩定發展。

東海大學校長王茂駿說，台灣板金產業支撐超過2兆產業，包括機械、建築、航太、傢俱、半導體等許多重要產業，廠商數近4000家丶從業人數20至30萬人，產值超過2000億。