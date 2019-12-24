財經觀點／短好長殺！外送經濟衝擊社區小店

永慶房產集團業務總經理葉凌棋。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 「滑世代」來臨，智慧手機與平板電腦逐漸成為重要通訊工具，加上網際網路的便利與即時性，輕輕一滑就能與全世界連接，而現代人因忙碌或貪圖方便而產生的「外送經濟」應運而生，但對社區店面的商機衝擊大，值得後續關注。

根據財政部統計，近五年餐飲業營業家數由二○一四年的十一點七萬家，成長至二○一八年約十四點二萬家左右，近五年成長百分之廿點九；單店銷售額由三四九點二萬增長至三八二點九萬，五年成長百分之九點六，遠低於營業家數的增長率。

若以年增率來看，餐飲業營業家數年增率自二○一五至二○一八年每年增長均高於單店銷售額年增率，雖銷售額年年成長，但近兩年年增率不到百分之二，營收成長速度比不上餐廳增加的速度，顯示餐飲業競爭激烈、淘汰率高。因此，為了能增加營收，許多餐廳紛紛加入外送平台，提供外送服務。

永慶房產集團今年針對消費者對於外送服務的使用情形進行調查，有三成五的消費者使用過外送服務，有近九成消費者平均每周使用會一至三次，顯示一周內會有一至三餐使用外送餐點。

如此便利的餐飲外送服務，是否會減少到實體店面用餐的頻率呢？調查結果顯示，使用過外送服務的消費者，有六成九會減少到實體店面用餐頻率，顯示外送服務的確會衝擊到一般實體餐飲店面。

外送平台崛起，便利的送餐服務改變消費者用餐習慣，影響生活必需的餐廳需求，衝擊「社區生活服務型」店面。

當社區型小餐館必須額外支付三成的外送費用，經營成本提高，必然難以支撐街邊店面的房租，若經營困難，只能搬往巷內、房租較低的店面，但愈巷內過路的客人愈少，就會愈依賴外送平台，使總經營成本愈來愈高，最後敵不過具規模經濟的中央廚房。有口碑的名店，最好不要做外送，否則恐是短好長殺。

至於提供特色的用餐體驗、社交與人際交流場域的餐廳，這類「體驗型」的店面則衝擊較小，仍有需求。