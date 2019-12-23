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「以為退出能成全大局」 郭台銘：真心後悔退選

吳欣盈談最想做的改變 「讓全民退休有保障」

2019-12-23 21:49經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈今(23)日舉行投身選舉以來的第一場記者會，她表示，最希望看到的改變是「全民退休有保障」，無論自己能否進入立法院服務，都將持續關心退休、銀髮、台灣競爭力、女權等議題。

吳欣盈今年11月19日獲得台灣民眾黨提名為不分區立委、名列第七位，一般預料，民眾黨的政黨得票率可能在3至5%之間。她率真地說，「能中真的是奇蹟」，強調能夠參與已是很大鼓勵。

吳欣盈是民眾黨提名的不分區立委當中，唯一一位具有金融背景者，而且在退休、銀髮等領域有豐富的產業與國際經驗。她在新光人壽推出Pension 3C（退休普及教育）計畫，親自帶隊拜訪企業，提供免費授課服務，迄今已有30幾家。

她表示，退休金的概念是1889年德國鐵血宰相俾斯麥（Bismarck） 發明的。當時德國人平均年齡只有45歲，當時獲得退休金的是十位70歲的阿兵哥。如今，退休金概念在全球已被視為全民的基本保障。

她提醒，如果國家支付退休金來源的全部來自稅收，沒有一個國家能夠承受得了。以台灣的情況來講，暫且不提勞保，以勞退新制來說，只靠雇主提撥的6%，根本無法支應，最好是勞退自提6%，個人再額外準備6至8%，總提存比率要20%才夠。

她表示，美國有個「4% Rule」，可以簡單計算該準備多少退休金。假設退休後每月花費4萬元、一年需要48萬元，「48萬÷4%=1,200萬」，就是應該準備的金額。

吳欣盈也關心台灣的競爭力。她表示，自己每個月跑東協，發現東協有五個國家（印尼、馬來西亞、泰國、柬埔寨、新加坡），高階人才的薪水已經超過台灣。以越南為例，過去五年平均每年加薪15%，不少企業還加到將近20%。

她認為，我政府應該想辦法吸引更多的企業到台灣來註冊與營運，「他們要搶人才，薪資自然上來」。

新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈。記者侯永全/攝影
新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈。記者侯永全/攝影
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退休金吳欣盈

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