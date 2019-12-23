1至11月大學及以上教育程度失業率4.76% 近三年最高

行政院主計總處今（23）日公布最新勞動供需市場指標，並指出11月大學及以上教育程度者失業率為4.87%，1至11月則為4.76%，為近三年最高；主計總處解釋，這與104年下半到105年上半期間景氣低潮有關，後續景氣復甦，失業率也好轉。

主計總處指出，失業率按教育程度來看，大學以及以上程度者，11月失業率為4.87%，較上個減少0.06個百分點，與去年同月比較則增加0.28個百分點，累計與上年同期比較則增加0.14%；今年1至11月大學及以上教育程度者失業率為4.76%。

主計總處說明，大學以上程度失業率1至11月為4.76%，為近三年最高，主要因素為104年下半期至105年上半期有一波景氣低潮，因此無論教育程度高低，都會受到大環境影響，在之後景氣有慢慢復甦，失業率也開始好轉。

主計總處也表示，今年11月的勞動力人數為1,197萬3,000人，該月勞動參與率為59.25%，這是自84年11月以來、25年來最高。

不過，主計總處表示，1至11月就業人數為1,149萬人，年增6.8萬人、0.59%，此期間增幅為99年以來最低，整體來看就業人數雖有持續增加，但成長幅度減慢，主因是人口成長持續趨緩，也霽受少子化，導致勞動力挹注也減緩。