專家：市場轉趨保守 人民幣匯市量縮盤整

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋23日發表人民幣市場周評指出，美中協議簽署消息已被市場淡化，實質利好依舊缺乏；反觀近期美國經濟數據強勁，美元指數自低點反彈，恐對離岸在岸人民幣匯市造成壓力。

展望後市，本周適逢歐美耶誕假期，外匯市場交投清淡，在無明確方向指引下，短期人民幣走勢恐持續盤整，維持在7元附近狹幅波動。

上周針對貿易協議的細部消息不多，人民幣多頭縮手觀望，逢低購匯需求始終壓抑著人民幣匯價，中間價亦持續創低，整體市場觀望氣氛濃厚。

即便大陸商務部發言人高峰19日表示，中美雙方正就協議簽屬等後續工作密切溝通，但顯然言談中並未透露更多細節，加上英脫歐變數不斷，國際美元趁勢走強，都使得人民幣走勢難有突破。

最終離岸人民幣對美元(USDCNH)上周周線僅升值約113點，收在7.0031元，升值幅度0.16%；在岸人民幣對美元(USDCNY)，周線貶值約213點，收在7.0065元，貶值幅度0.30%。

境內貨幣市場方面，整體資金面供給平穩，儘管周初資金水準稍有抬高，但隨著人行大量重啟逆回購，隔夜和一周回購利率明顯下滑，其中隔夜質押式回購利率更走低至1.90%下方。

而在公開市場方面，人行如預期小幅增量人民幣140億元續作中期借貸便利(MLF)，總金額3,000億元；並在暌違近一個月後再度重啟逆回購交易，連續三日放量操作，包括1周800億元、2周5,500億元，累計單周資金淨投放6,440億元。

在央行大量資金挹注下，不僅年內流動性充沛，跨年資金供給更顯穩妥，預期本周資金價格將持穩於區間，上行空間有限。境外市場方面，CNH Hibor(香港人民幣拆放利率)趨勢緩步走跌，多數期限報價呈現下滑。