11月失業率3.73% 主計總處：就業市場尚稱平穩

行政院主計總處今（23）日公布108年11月勞動供需市場指標。主計總處表示，11月失業率為3.73%，較10月降低0.04個百分點，經調整季節變動因素後失業率為3.73%，較10月增加0.01個百分點，整體就業市場尚稱平穩。

主計總處指出，108年11月就業人數達1,152.6萬人，較上月增加9,000人、0.08%；其中住宿及餐飲業增加4,000人，比批發及零售業與專業、科學及技術服務業，也都增加3,000人還多；1至11月就業人數平均為1,149.8萬人，年增6.8萬人、0.59%。

主計總處表示，今年11月失業人數為44.7萬人，較上月減少4,000人、0.94%，其中初次求職失業者減少4,000人，對原有工作不滿意而失業者也減少1,000人，因季節性或臨時性工作結束而失業者增加2,000人。

主計總處表示，1至11月失業人數平均為44.6萬人，年增5,000人、1.27%。其中，11月失業率為3.73%、較上月降0.04個百分點，較上年同月則增加0.03個百分點。1至11月失業率平均為3.74%，較去年同期上升0.03個百分點。

若以年輕族群與高學歷者觀察，主計總處表示，11月20至24歲失業率為12.55%，較上月降0.31個百分點，較上年同月增加0.57個百分點；25至29歲失業率6.64%，較上月降0.06個百分點，較上年同月增加0.33個百分點。

主計總處表示，11月大學及以上教育程度者失業率為4.87%，較上月降0.06個百分點，較上年同月則增加0.28個百分點。