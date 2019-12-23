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安永：亞太併購熱 57%日商磨刀霍霍

2019-12-23 11:34經濟日報 記者程士華／即時報導

安永聯合會計師事務所今（23）日發布「全球資本信心晴雨表」報告，在全球2,900間企業當中，其中針對亞太區的調查結果發現，不僅日本是亞太企業中對外併購意願最強烈的國家，57%受訪日商打算於未來一年執行併購。

「全球資本信心晴雨表」報告調查對象涵蓋全球45個國家、共2,900家全球企業高階主管，從2009年開始每兩年調查一次，本次調查於2019年8月至9月間進行，主要針對金融服務、消費性零售產品、科技等產業領域。

報告指出，有49%的亞太地區企業高階主管表示，他們計畫在未來一年內進行收購，此比率超過自2009年的亞太地區10年調查歷史平均值42%，而日本是亞太企業中對外併購意願最強烈的國家，57%受訪日商打算於未來一年執行併購，中國企業則在貿易戰衝擊之下，仍有46%受訪者願意嘗試進行併購。

報告指出，亞太區企業高階主管最感興趣的併購目標，依序是美國、中國以及英國企業，截至2019年調查結束前，亞太企業超過一半的併購交易是在亞太區內進行交易。

安永財務管理公司總經理何淑芬表示，影響亞太地區的不利因素反而促進併購活動，因為它是減輕企業成長計畫風險最具吸引力的方式之一，為了尋求成長，併購同時具有拓展新市場、取得新科技及新產能等優勢。

何淑芬也指出，台灣已從高成長開發國家進入成熟已開發經濟體，經濟成長率相較開發中的國家低，加上台灣融資成本較低廉，因此台灣企業向外尋求成長動能，或透過向外併購以取得新科技，也是近期看到台灣企業向外走的主要原因之一。

部分亞太地區高階主管決定維持原本成長計畫的原因，可能是他們對經濟的穩定性抱持信心。72%的亞太地區高階主管認為全球經濟正在成長，58%的亞太地區受訪者認為他們所在地的經濟會成長。

另外，也有68%的亞太地區高階主管認為近期不會出現全球經濟衰退，此數據比全球受訪者高14%，雖然信心比一年前的69%下降，但大多數亞太地區高階主管對該地區的經濟展望預測是會反彈上升。

67%受訪亞太企業已投資數位及科技資產以保持成長動力，除了收購外，也持續透過企業創投資金以及外部資金來投資新科技。根據此次調查，亞太區企業未來一年內最熱門的前三大投資領域，分別為生物科技、科技，以及第一次上榜的媒體娛樂業。

併購安永

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