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新台幣開盤 貶值2分

2019-12-23 09:31經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

新台幣今（23）日早盤以30.230元兌1美元，貶值2分開出。

新台幣上周五終場以30.210元兌1美元，貶值0.2分作收；由於美國總統川普推文表示，與中國國家主席習近平通過電話，雙方對於貿易協議有了非常好的溝通，雙方將安排正式簽署貿易協議，激勵股匯表現。

台北股市今天開盤上漲，新台幣則在貶值開出後，隨即反彈升值，目前來到30.167元兌1美元，升值4.3分。

新台幣川普習近平

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