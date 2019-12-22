馬英九指明年投蔡電價恐漲五成 經濟部：這是造謠

前總統馬英九今（22）日指出，若1月11日票投總統蔡英文，未來電價恐漲五成。對此，經濟部回應直批「這是造謠」，並表示經濟部謹記過去「油電雙漲」對民生物價造成極大衝擊，因此設有電價穩定機制，每次調幅以3%為上限，馬所謂明年電價多50%的情況不可能發生。

馬英九今日前往台南市為國民黨立委候選人助選時，針對蔡政府能源政策批評。他表示，1月11日票投蔡英文，未來電價恐漲五成，因蔡政府推動離岸風電，一度電向外商買的成本就要新台幣5元以上，目前電價平均每度電不到3元，未來發電成本及物價都會大量增加。

對此，經濟部發布新聞稿回應指此說法「這是造謠，也不可能發生」，而電價穩定機制，讓電價的每次調幅都會以3%為上限，所謂明年電價多50%的情況不可能發生。經濟部強調，前任國家元首動見觀瞻，不應造謠影響民心。

經濟部說明，過去油電雙漲嚴重衝擊物價，在2014年時電價一度漲到3.07元，影響民生物價，因此政府設有電價穩定機制，電價審議每年檢討兩次，調幅均不得超過3%，所謂明年多50%的情況不可能發生。

經濟部表示，同時，依照電價穩定機制，住宅用電330度以下，大約為七成民生用戶的電費不漲，小商家1,500度以下不漲，可以同時照顧民生、穩定物價及節約用電。