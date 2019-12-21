親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

挺韓遊行／維安考量 韓國瑜直接到終點站演講

挺韓遊行／韓國瑜到場前 挺韓大遊行宣布人數破12萬

台灣女性還沒出頭天？主管、民意代表比率仍是末段班

2019-12-21 13:38經濟日報 記者陳素玲／即時報導

去年國際性別勞動統計資料顯示，台灣女性就業者占總就業人口比率不高，但專技人員女性過半，遠高於日、韓、新加坡及英、法等國，台灣女性專業角色極為突出。台灣女性民意代表、主管及經理人員比率27.9%，十年來雖然上升10個百分點，但與世界先進國家相較，屬於後段班。台灣服務業女性主管比例較高，占1/3以上，工業部門女主管只有17%。

台灣女性勞參率已突破50%，不過就所有就業人口來看，女性就業者占總就業者比率只有44.5%，也就是職場上女性占比不到一半。

與世界主要國家相較，台灣只贏義大利42.1%、韓國42.7%及日本44.2%。女性就業者占比最高為法國的48.2%，其次是加拿大的47.7%、瑞典47.6%。鄰近的新加坡為45.7%，美國46.9%，德國46.6%。

台灣女性就業率雖然未過半，但是專技人員女性比率卻達51.2%，不但遠高於日（47.6%）、韓（48.3%）、新加坡（47.3%），也高於法國（50.8%）、英國（49.7%）、荷蘭（49.4%）、瑞士（48.3%），顯示台灣女性專業角色毫不遜色。各專技人員以美國56.8%最高，冰島55.7%次之。

統計顯示，十年來台灣「民意代表、主管及經理人員」女性比率由 2008年的17.9%增加至2018年的27.9%，上升10個百分點，但與其他主要國家相較，美國44.1%最高，其次為冰島40.0%，英國36.3%、法國34.5%，我國27.9%，僅高於義大利的27.0%、荷蘭25.6%及亞洲的日本14.9%、韓國14.6%，仍屬後段班。

去年台灣女性主管職約10.7萬人，占主管職人數的27.86%，其中工業部門女性主管2.8 萬人，占主管職的17.6%；服務業部門女性主管7.9萬人，占主管職35.27%。

勞動部認為，女性擔任「民意代表、主管及經理人員」和「專技人員」比率，可以看出女性政經參與及其對決策影響程度，我國及主要國家相關占比都呈現相同上升趨勢，顯示未來女性政經參與及對決策影響力可望愈來愈高。

義大利新加坡

延伸閱讀

法國耶誕老人年收百萬封信 專人回覆送上祝福

荷蘭阿姆斯特丹消防局 計畫以電動車投入救災作...

星光部隊在台傘訓受傷 披露兩國軍事交流正常實...

逼死員工！法國電信19員工自殺 3名前高層被...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

資金匯回申請 近半月增百億

2019-12-20 23:26

國泰金調查 民眾對年終獎金悲觀

2019-12-21 02:16

轉單效應 央行籲台灣擴大高端製造

2019-12-21 00:48

外銷訂單連13黑 全年接單確定負成長

2019-12-21 00:46

美161眾議員聯名 籲與台簽BTA

2019-12-20 23:46

防「日本化」困境 央行：擴大基礎建設

2019-12-20 23:41

11月外銷／電子產品 一枝獨秀

2019-12-20 23:23

11月外銷／美國接單 減幅擴大

2019-12-20 23:22

外資來台 前11月增二成

2019-12-20 23:22

百億資金回台 製造業直接受惠

2019-12-20 23:21

今年GDP上看2.6% 民眾對年終獎金預期卻略顯悲觀

2019-12-20 18:52

連13黑！11月外銷訂單年減6.6% 差於預期

2019-12-20 16:16

國泰金調查 民眾對加薪、年終預期略顯悲觀

2019-12-20 15:05

央行：台灣經濟應不會落入日本化

2019-12-20 14:55

勞團1月4日工鬥遊行 要總統候選人回應六大訴求

2019-12-20 14:17

台灣防日本化 專家：要注意老化、低成長

2019-12-20 14:15

Google及風電商挹注 前11月外資來台增近2成

2019-12-20 13:15

2020工鬥1月4日大遊行 六大訴求要各總統候選人回應

2019-12-20 12:46

敏感話題沒在怕 央行總裁吃了「誠實豆沙包」

2019-12-20 11:14

第一次大戰的美軍績效制 影響全球企業一百年！

2019-12-20 09:47

當有一天台灣剩不到2000萬人 你會怎麼介紹台灣？

2019-12-20 08:57

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20

半個月衝百億 海外資金回台達440億元

2019-12-20 20:07

爲非合意併購（敵意併購）正名 從大聯大收購文曄談起

2019-12-20 09:50

代理商壟斷半導體市場？大聯大收購文曄30%股權的真相是什麽

2019-12-20 08:00

永豐數位金融+智能服務 讓人人都有專屬理財顧問

2019-12-20 00:00

結合之定義應謹守正當法律程序─以大聯大收購文曄案為例

2019-12-18 10:10

再論大聯大收購文曄30%股權，一定要向公平會申請許可嗎？

2019-12-17 07:00

反收購！祭壟斷條例：文曄是蠢還是壞？

2019-12-16 14:39

民粹當道下的台灣 談大聯大收購文曄

2019-12-16 11:50

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

星宇航空第二架A321neo交機 張國煒再度前往接機

2019-12-20 16:55

新思要將TDDI賣給中資 聯詠、敦泰、神盾淪難兄難弟?

2019-12-20 14:49

IC設計掀新紅潮 台廠備戰

2019-12-20 23:51

華碩尾牙不提供酒類 最大獎豪邁送汽車

2019-12-20 18:34

全球手機產業利潤 蘋果從通吃變66％

2019-12-20 23:46

華碩尾牙眾星雲集 抽百萬汽車

2019-12-20 14:55

連13黑！11月外銷訂單年減6.6% 差於預期

2019-12-20 16:16

半導體回春 台韓供應鏈樂

2019-12-21 00:33

不帶走一片雲彩 國產總裁林孝信預告明年退居第二線

2019-12-20 19:14

半個月衝百億 海外資金回台達440億元

2019-12-20 20:07

央行出手 新台幣匯率貶0.2分收30.21元

2019-12-20 16:18

華碩尾牙 施崇棠：今年表現進步很多

2019-12-20 18:50

儒鴻簽約取得30年土地使用權 印尼建廠案正式啟動

2019-12-20 17:36

華碩新祕密武器 鎖定AI

2019-12-21 01:31

可成營運一路旺到明年

2019-12-20 14:55

台灣智慧機市場回溫 明年喜迎5G換機潮

2019-12-20 14:25

李紀珠掌全球玉山科協

2019-12-21 02:16

國產看明年營建業需求 「可以樂觀期待」

2019-12-20 14:55

央行穩匯 三招戰熱錢

2019-12-20 23:45

國人持有保單全球最高 未來還想買醫療險

2019-12-20 14:31

台幣走穩 匯銀人士：選前30元有守

2019-12-20 14:55

紅潮入侵TDDI三大關鍵 業界緊盯

2019-12-20 23:46

麗寶集團80億造鎮案 「世紀雲品」賣破八成

2019-12-20 20:38

外銷訂單連13黑 本月拚轉正

2019-12-20 23:30

國產轉骨見效 明年大躍進

2019-12-21 01:52

遠東新善用新科技 加速集團轉型

2019-12-21 04:20

央行：台灣經濟應不會落入日本化

2019-12-20 14:55

吳欣盈獻策 海外打團體戰

2019-12-21 02:16

經營觸角廣 遠東新深入你我生活

2019-12-21 04:20

KPMG 尾牙 獎品總金額破百萬

2019-12-20 21:57

國泰金調查 民眾對加薪、年終預期略顯悲觀

2019-12-20 15:05

國泰金調查 民眾對年終獎金悲觀

2019-12-21 02:16

中保集團總裁林孝信：揮一揮衣袖 打算明年交棒

2019-12-20 19:13

華碩董座施崇棠大讚兩執行長…給90分

2019-12-21 01:31

東森王令麟扮成耶誕老公公 送糖果給偏鄉小朋友

2019-12-20 15:45

元太高層調動 李政昊出任董座

2019-12-20 14:55

經濟部核准9家中小企業 投資金額逾40億元

2019-12-20 18:55

越南缺工嚴重 台商擴產挑戰大

2019-12-21 01:31

鴻海威州廠不符合減稅 州長呼籲須改合約

2019-12-20 23:44

5G標金 下周飆破500億

2019-12-21 01:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top