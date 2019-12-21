台灣女性還沒出頭天？主管、民意代表比率仍是末段班

去年國際性別勞動統計資料顯示，台灣女性就業者占總就業人口比率不高，但專技人員女性過半，遠高於日、韓、新加坡及英、法等國，台灣女性專業角色極為突出。台灣女性民意代表、主管及經理人員比率27.9%，十年來雖然上升10個百分點，但與世界先進國家相較，屬於後段班。台灣服務業女性主管比例較高，占1/3以上，工業部門女主管只有17%。

台灣女性勞參率已突破50%，不過就所有就業人口來看，女性就業者占總就業者比率只有44.5%，也就是職場上女性占比不到一半。

與世界主要國家相較，台灣只贏義大利42.1%、韓國42.7%及日本44.2%。女性就業者占比最高為法國的48.2%，其次是加拿大的47.7%、瑞典47.6%。鄰近的新加坡為45.7%，美國46.9%，德國46.6%。

台灣女性就業率雖然未過半，但是專技人員女性比率卻達51.2%，不但遠高於日（47.6%）、韓（48.3%）、新加坡（47.3%），也高於法國（50.8%）、英國（49.7%）、荷蘭（49.4%）、瑞士（48.3%），顯示台灣女性專業角色毫不遜色。各專技人員以美國56.8%最高，冰島55.7%次之。

統計顯示，十年來台灣「民意代表、主管及經理人員」女性比率由 2008年的17.9%增加至2018年的27.9%，上升10個百分點，但與其他主要國家相較，美國44.1%最高，其次為冰島40.0%，英國36.3%、法國34.5%，我國27.9%，僅高於義大利的27.0%、荷蘭25.6%及亞洲的日本14.9%、韓國14.6%，仍屬後段班。

去年台灣女性主管職約10.7萬人，占主管職人數的27.86%，其中工業部門女性主管2.8 萬人，占主管職的17.6%；服務業部門女性主管7.9萬人，占主管職35.27%。

勞動部認為，女性擔任「民意代表、主管及經理人員」和「專技人員」比率，可以看出女性政經參與及其對決策影響程度，我國及主要國家相關占比都呈現相同上升趨勢，顯示未來女性政經參與及對決策影響力可望愈來愈高。