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挺韓遊行／維安考量 韓國瑜直接到終點站演講

挺韓遊行／韓國瑜到場前 挺韓大遊行宣布人數破12萬

台灣女性這兩個年齡層勞參率 呈現「斷崖式下降」

2019-12-21 13:36經濟日報 記者陳素玲／即時報導

台灣近十年勞參率緩步上升，主要是拜台灣女性勞參與日益提高之賜，最新統計顯示，去年女性勞參率上升到51.1%，較主要先進國家仍屬偏低，只比義大利高，較鄰近韓國的52.9%、日本的52.5%都低，新加坡更達60.2%。從女性各年齡勞參率來看，35歲及55歲是兩個重要斷點，勞參率呈現斷崖式下降趨勢。

勞動部勞動統計顯示，近十年我國勞動力參與率緩步上升，2018年上升到59.0%，較2008年上升0.7個百分點，主要拜女性勞參率日益提高。若與主要國家相較，我國整體勞參率低於香港61.2%、日本61.5%、美國 62.9%、韓國63.1%、新加坡67.7%，差距在2~9個百分點間。

觀察各國女性勞參率，各國最低的是義大利41.1%，其餘各國都在50%-60%左右，我國去年為51.1%，低於日本的52.5%、韓國52.9%、新加坡60.2%，亦低於歐美大部分國家。

從主要國家女性各年齡層勞參率觀察，2018年我國女性勞參率在25~34歲都超過85%，較美、日、韓同年齡層女性勞參率高，但是因結婚、生產、育兒及負擔照顧家人等因素，勞參率隨年齡增加而下降，其中35歲較35歲以下勞參率驟降7.4個百分點；此後隨著年齡愈大，勞參率愈低。直到50歲，再次進入另一個大斷點，從74.0%驟降13個百分點到61%。

勞動部分析，近年來新興服務業興起，提供女性較多工作機會，加上母性保護措施日漸改善，有助於婦女婚育階段就業，因此35-49歲勞參率已經大幅改善，達到75%以上，與美、日同等水準，甚至高於韓國。但是職場對高齡就業仍不夠友善，50歲以上女性勞參率明顯低於美、日、韓。

至於日本狀況，則是30歲就出現重要斷點。日本2018年女性勞參率25~29歲達到高峰83.9%，但因婚育因素，30-39歲勞參率即開始下降，40歲以後復出職場再就業者明顯增加，勞參率再度上升，40~49歲進入另一高峰，達到79.6%，此後勞參率雖略減，但直到60歲勞參率才驟降。

韓國部分，也是女性30歲以後就快速退出職場。2018年女性勞參率在25~29歲達76.5%高峰後，30歲以後就驟降到65.2%、35歲再降到60.7%；45~49歲再創另一高峰達70.2%，但直到60歲以上才大降到48.3%；65歲以上24.7%仍高於我國的4.4%、日本的17.6%，以及美國的15.9%。

除了上述日、韓及我國外，歐美各國的女性勞參率都不受婚育影響，25~54歲的各年齡層勞參率都仍在80%左右，瑞典女性勞參率甚至到55歲以前都在九成以上。

韓國新加坡

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