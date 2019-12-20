半個月衝百億 海外資金回台達440億元

境外資金匯回專法上路逾四個月，吸引台商資金回台申請已經超過440億元，近半個月以來申請金額大增百億元以上，財政部賦稅署今（20）日表示，依照目前申請進度來看，年底之前申請金額有望突破500億元，實際匯回金額應達400億元。

《境外資金匯回管理運用及課稅條例》於今年8月15日正式上路，財政部長蘇建榮日前預估，今年全年申請匯回金額應可達到400億元。賦稅署官員今日指出，資金匯回申請金額已經突破440億，部長預估的年度數字已經提前達標。

依據財政部釋出資訊，截至11月底為止，申請匯回金額僅約為318億元，意即光是最近半個多月以來，海外資金申請回流就超過百億元，金額大幅成長。觀察境外資金回台申請表現，專法上路第一個月僅匯回20億元左右，第二個月即成長至65億元，第三個月大幅增加到214億元，目前第四個月則達到440億元，近二個月申請匯回金額呈現爆發性成長。

官員表示，就長期趨勢來看，台商在專法剛上路時，確實比較是持觀望態度，申請情形較保守，但近期已經回歸應有水準，算是穩定成長，且專法針對上路第一年匯回資金，更給予較為優惠的稅率，多數台商應會把握上路第一年提出申請。

境外資金專法共實施二年，台商於第一年匯回海外資金，可享8％優惠稅率，第二年匯回可享10％優惠稅率，若採取實質投資，可再匯還半額稅款，相當於實質稅率僅4％及5％。財政部評估專法實施期間成效，提出低、中、高三項推估數字，最保守的低推估為每年誘發1,333億元資金回台、最樂觀的高推估認為每年匯回資金約為8,907億元、介於其間的中推估為4,272億元。

至於資金回台後申請實質投資的案件，財政部、經濟部皆表示不便提供，不過部長蘇建榮於本月初在立法院答詢時曾透露，申請投資的案件數已經超過百億。