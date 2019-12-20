黃輝珍：財經新聞3P原則 永遠有價值

現代財經基金會董事長黃輝珍今天(20日)表示，傳播多元化、高速化、科技化的時代，資訊越多真相反而越模糊，財經新聞的三要素、又稱3P，不管媒體生態怎麼改變，永遠有價值，禁得起時代變局的考驗。

2019現代財經新聞獎20日舉行頒獎典禮，黃輝珍致詞時指出，財經新聞的第一個要素是professional(專業的)。以貿易戰為例，規則一大堆；股市、金融也都非常專業，沒有一定的知識水平，沒辦法處理財經新聞。

第二個要素是practical(實用的)。財經新聞很實際，不是唱高調、不是寫小說，播報財經新聞不是感情的表露，不是網紅、波特王，隨便說幾句撩妹的話。財經新聞不能撩的，要很專業、很實用、很實際的。

第三個要素是precise(精確的)。一個數字多一個零、少一個零就差很多了。

黃輝珍說：「不管媒體生態怎麼變，3P原則是共同性、永遠有價值的。我們財經新聞有可持續性，有普遍性，禁得起變局時代的考驗。」

他表示，美中貿易戰下，財經新聞格外受到重視，未來會形成什麼樣的局面，目前還看不清楚，屬於不穩定、不確定的階段。

1945年二戰結束，形成雅爾達體系的冷戰兩極局面；1990年冷戰結束之後是美國單極、一家獨大，以美國為主導的全球秩序。

兩極冷戰對立的時代，美國、蘇聯兩極對立；1990冷戰結束之後是美國單極、一家獨大，以美國為主導的全球秩序。

如今，美國對世界的領導已經急遽下降，形成多極的世界，全球秩序的結構可說有顛覆性的變化，民粹主義也隨之興起。

2017年初，德國慕尼黑召開的國際安全會議，提出「後西方、後秩序、後真相」的概念，具有劃時代的意義，「以美國為中心的世界國際秩序要跟我們說再見了」。

後西方時代，不是西方主導的時代，進入新秩序、後秩序。世界秩序變了，傳播媒體在新的年代看不到真相。

美國總統自己每天透過推特發言，全球天天推特治國，推特影響故事，道瓊指數隨著白宮的推特在上上下下。

在歷史的變局裡面，財經新聞是主導性的新聞。媒體工作者感受到新現象、新變化，意識到新的時代腳步來臨。