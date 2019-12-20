親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

直播／副總統政見發表會 2行政院前院長、廣告教母交鋒

經濟部核准9家中小企業 投資金額逾40億元

2019-12-20 18:55經濟日報 記者林于蘅／即時報導

經濟部投資台灣事務所今（20）日審查「中小企業加速投資行動方案」，通過龍昌兄弟、品茂塑膠、宏恩塑膠、國聯機械、共茂工業、揚仟鍛造、世佳工業、華德動能、明遠精密等九家中小企業，投資金額超過40億元。經濟部表示，後續還有近80家廠商排隊候審。

經濟部指出，目前投資台灣三大方案迄今已成功吸引292家廠商申請，投資台灣8,391億元，創造68,594個就業機會。其中，「中小企業加速投資行動方案」有94家中小企業審查通過、總投資金額超過425億元，可帶來4,187個就業機會。

本次通過審核的「龍昌兄弟」，由於現有生產空間不足，龍昌兄弟決定在桃園平鎮投資逾3億元建智慧型新廠、增加自動化設備，持續開發智慧型牙刷，透過更多智能化產品，跳脫傳統製造業框架，為消費者建立健康生活平台，預估可創造135個本國就業機會。

「品茂塑膠」以一條龍產線打造美妝塑膠容器王國，考量國際安全衛生意識高漲，美妝包材容器規定益趨嚴格，加上客戶對環保包材需求攀升，品茂決定投資9億元在台中大里工業區建立符合GMP規範的生產基地，導入智慧製造提高產能與良率，同時擴大開發減塑產品與高附加價值產品，預估可創造28個本國就業機會，以達成幸福企業為目標。

隱身在彰化芳苑工業區的廢塑膠再生大廠「宏恩塑膠」，將投資逾5億元在彰濱工業區新建智慧化工廠轉型升級，擴大營運規模與技術優勢，預估可創造46個本國工作機會。

走過半世紀的「國聯機械」不只是全球知名線材機械設備製造商，也提供智慧製造設備整廠輸出方案，長期致力研發低污染、高效能、智慧自動化技術，擁有業界多項頂尖專利，是台灣第一家獲准進駐環保科技園區的企業。為了運用獨有專利技術「輥輪組伸線機」擴大經營，國聯機械規劃投入近4億元在高雄岡山原廠址擴建線材廠房，帶來26個本國就業機會，將可嘉惠台灣螺絲及手工具與線材產業鏈近3000家廠商產業升級。

深耕台灣40餘年的「共茂工業」，是研發生產各類高級固定鉗的第一把交椅，90%外銷世界各地，出口量為台灣第一。因應市場需求商機，共茂將加速投資智慧製造帶動轉型，推動設備智能化以提升公司運營及產業競爭力，將以超過4億元在台中烏日建新廠及智慧化產線，新增40個本國就業機會，透過智慧化生產提供員工專業能力，帶動薪資成長，擺脫手工具產業過往低薪、勞力密集的刻板印象。

另外，台灣自行車產業能名揚國際，零配件廠商絕對功不可沒。「揚仟鍛造」專精自行車、汽機車鋁合金鍛造零組件開發製造（曲柄、肩座、避震器部件等），為了擴展規模，揚仟將投資近3億元在雲林斗六建新廠，透過導入製造智慧化，爭取更多國際大廠代工機會，預估可創造14個本國就業機會。

「世佳工業」擁有30年以上汽機車、自行車五金沖壓零組件製造經驗，具備從前端模具開發到後端製造加工整合的核心競爭力，獲得美國自行車與機車大廠長期青睞。為了因應客戶訂單增加，將擴建彰濱工業區現有廠房與建新廠，導入更多智慧自動化設備，預估投入超過近3億元，可帶來32個本國就業機會。

在全球高度重視節能減碳趨勢下，電動巴士需求上升為可預見趨勢。「華德動能」為了提升底盤設計專業及產能，華德持續在桃園大園原生產基地新增設備，並投資約4億元承租台中港加工出口區廠房布局先進製程，投入電動大客車、自動駕駛中巴與三電底盤生產，加速開發東南亞、印度、南美洲等市場，為大台中帶來約250名本國工作機會。

「明遠精密」以核心技術成為全球最大半導體設備製造商、全球最大晶圓代工廠的關鍵設備維修夥伴，並且從產品維修跨入與國際大廠一起開發製造下世代新品，包括與半導體設備龍頭共同開發的臭氧產生器、日本百年大廠共同開發新型節能電源系統。因應半導體商業模式全球化佈局，將在新竹投資6億元擴充舊廠產能及建新廠，進行智慧升級提升精度與良率，預估可創造30個本國就業機會。

延伸閱讀

資策會推動個資保護十年有成 2019年14家...

連13黑！11月外銷訂單年減6.6% 差於預...

鈺創 搶攻工業4.0商機

學校備用愛心安全帽 台南市好貼心

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

2020工鬥1月4日大遊行 六大訴求要各總統候選人回應

2019-12-20 12:46

敏感話題沒在怕 央行總裁吃了「誠實豆沙包」

2019-12-20 11:14

國泰金調查 民眾對加薪、年終預期略顯悲觀

2019-12-20 15:05

央行：台灣經濟應不會落入日本化

2019-12-20 14:55

勞團1月4日工鬥遊行 要總統候選人回應六大訴求

2019-12-20 14:17

台灣防日本化 專家：要注意老化、低成長

2019-12-20 14:15

第一次大戰的美軍績效制 影響全球企業一百年！

2019-12-20 09:47

當有一天台灣剩不到2000萬人 你會怎麼介紹台灣？

2019-12-20 08:57

「用腳投票」 蘇揆：台商回台投資7097億

2019-12-20 00:26

去年薪資平均數62.9萬 近7成員工年薪不及平均

2019-12-19 23:59

中經院：轉單效益受考驗

2019-12-19 23:30

四廠商回台 加碼18億

2019-12-19 23:30

星、越、大馬都在搶台商 經濟部示警：我政府須加快服務速度留人

2019-12-19 23:30

去年員工年薪 半數不到49萬

2019-12-19 23:30

青年「薪」酸 中位數僅33.7萬

2019-12-19 23:30

中美言和轉單效應仍會持續 楊金龍解密關鍵是資安

2019-12-19 21:30

2018年薪資中位數49萬元 過半員工年薪領不到此標準

2019-12-19 19:29

台肥借錢給韓國瑜買豪宅 金管會初判違法最高恐罰480萬　

2019-12-19 18:02

金管會認定台肥變相資金融通 最重可罰480萬元

2019-12-19 17:40

長照保障 蘇揆核定住宿式機構每年每床補助最高2萬元

2019-12-19 17:20

央行理事會決議利率不變 上修明GDP預估值為2.57％

2019-12-19 17:01

央行貼放利率「連14凍」 上修今、明兩年經濟成長

2019-12-19 16:52

蘇貞昌：今年投資爆發年 投資台灣三大方案獲空前迴響

2019-12-19 14:07

2020經濟關鍵字 「躍」字拔得頭籌

2019-12-13 02:10

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20

爲非合意併購（敵意併購）正名 從大聯大收購文曄談起

2019-12-20 09:50

代理商壟斷半導體市場？大聯大收購文曄30%股權的真相是什麽

2019-12-20 08:00

永豐數位金融+智能服務 讓人人都有專屬理財顧問

2019-12-20 00:00

結合之定義應謹守正當法律程序─以大聯大收購文曄案為例

2019-12-18 10:10

再論大聯大收購文曄30%股權，一定要向公平會申請許可嗎？

2019-12-17 07:00

反收購！祭壟斷條例：文曄是蠢還是壞？

2019-12-16 14:39

民粹當道下的台灣 談大聯大收購文曄

2019-12-16 11:50

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

2018年薪資中位數49萬元 過半員工年薪領不到此標準

2019-12-19 19:29

敏感話題沒在怕 央行總裁吃了「誠實豆沙包」

2019-12-20 11:14

「市場失序還得了」抗熱錢 央行強勢喊話捍匯

2019-12-20 00:03

去年薪資平均數62.9萬 近7成員工年薪不及平均

2019-12-19 23:59

青年「薪」酸 中位數僅33.7萬

2019-12-19 23:30

熱錢狂湧 央行宣示進場調節匯率

2019-12-19 23:30

星、越、大馬都在搶台商 經濟部示警：我政府須加快服務速度留人

2019-12-19 23:30

蘋果傳併博通PA業務 穩懋大利多

2019-12-20 01:05

美光財報優於預期 記憶體廠振奮

2019-12-20 01:05

氫燃料電池自駕車 將亮相

2019-12-20 03:01

CRS追稅與肥咖條款有差異

2019-12-20 02:59

金融業前11月大賺逾6200億元 創歷史新高

2019-12-19 21:28

美盯匯率操縱 台灣拉警報

2019-12-20 00:00

風電水下基礎國產化趕進度 中鋼世紀鋼大單爆發

2019-12-20 11:01

新思要將TDDI賣給中資 聯詠、敦泰、神盾淪難兄難弟?

2019-12-20 14:49

中美言和轉單效應仍會持續 楊金龍解密關鍵是資安

2019-12-19 21:30

和泰休旅車改款 加碼搶市

2019-12-20 03:01

VISA示警加油站容易被駭 中油：刷卡機安全無虞

2019-12-19 20:33

新壽賣保單 將回歸保障型

2019-12-20 02:53

博通傳賣無線射頻部門 蘋果是潛在買家

2019-12-19 23:31

WeWork來了 在台灣第一個辦公空間開張

2019-12-20 07:11

5G競標激戰3.5GHz 頻位之爭恐再掀5雄角力

2019-12-20 11:27

主計總處：2018年未滿25歲員工 年薪中位數33.7萬元

2019-12-19 19:54

去年員工年薪 半數不到49萬

2019-12-19 23:30

英業達 傳砍百名派遣工

2019-12-20 01:05

恐又列匯率操縱國觀察名單 央行：對美貿易再溝通

2019-12-19 23:49

中鋼上月虧損 明春甩陰霾

2019-12-20 01:05

中磊賣仲琦持股 獲利1.1億

2019-12-20 01:16

華碩尾牙眾星雲集 抽百萬汽車

2019-12-20 14:55

遺贈、綜所稅免稅額 明年不變

2019-12-20 02:59

名家觀點／銀行銷售保險業務的保衛戰

2019-12-20 02:11

退出三角戀 中磊出售仲琦股權獲利了結

2019-12-19 20:33

緯創攻越南 擬投資84億元

2019-12-20 01:05

星宇航空第二架A321neo交機 張國煒再度前往接機

2019-12-20 16:55

不動產授信風控 備受關注

2019-12-19 23:53

董娘經濟熱 精品業績逆勢增

2019-12-20 01:05

博通PA業務戰略價值高 將三龍搶珠

2019-12-19 23:58

台灣智慧機市場回溫 明年喜迎5G換機潮

2019-12-20 14:25

連13黑！11月外銷訂單年減6.6% 差於預期

2019-12-20 16:16

Google及風電商挹注 前11月外資來台增近2成

2019-12-20 13:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top