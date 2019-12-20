經濟部核准9家中小企業 投資金額逾40億元

經濟部投資台灣事務所今（20）日審查「中小企業加速投資行動方案」，通過龍昌兄弟、品茂塑膠、宏恩塑膠、國聯機械、共茂工業、揚仟鍛造、世佳工業、華德動能、明遠精密等九家中小企業，投資金額超過40億元。經濟部表示，後續還有近80家廠商排隊候審。

經濟部指出，目前投資台灣三大方案迄今已成功吸引292家廠商申請，投資台灣8,391億元，創造68,594個就業機會。其中，「中小企業加速投資行動方案」有94家中小企業審查通過、總投資金額超過425億元，可帶來4,187個就業機會。

本次通過審核的「龍昌兄弟」，由於現有生產空間不足，龍昌兄弟決定在桃園平鎮投資逾3億元建智慧型新廠、增加自動化設備，持續開發智慧型牙刷，透過更多智能化產品，跳脫傳統製造業框架，為消費者建立健康生活平台，預估可創造135個本國就業機會。

「品茂塑膠」以一條龍產線打造美妝塑膠容器王國，考量國際安全衛生意識高漲，美妝包材容器規定益趨嚴格，加上客戶對環保包材需求攀升，品茂決定投資9億元在台中大里工業區建立符合GMP規範的生產基地，導入智慧製造提高產能與良率，同時擴大開發減塑產品與高附加價值產品，預估可創造28個本國就業機會，以達成幸福企業為目標。

隱身在彰化芳苑工業區的廢塑膠再生大廠「宏恩塑膠」，將投資逾5億元在彰濱工業區新建智慧化工廠轉型升級，擴大營運規模與技術優勢，預估可創造46個本國工作機會。

走過半世紀的「國聯機械」不只是全球知名線材機械設備製造商，也提供智慧製造設備整廠輸出方案，長期致力研發低污染、高效能、智慧自動化技術，擁有業界多項頂尖專利，是台灣第一家獲准進駐環保科技園區的企業。為了運用獨有專利技術「輥輪組伸線機」擴大經營，國聯機械規劃投入近4億元在高雄岡山原廠址擴建線材廠房，帶來26個本國就業機會，將可嘉惠台灣螺絲及手工具與線材產業鏈近3000家廠商產業升級。

深耕台灣40餘年的「共茂工業」，是研發生產各類高級固定鉗的第一把交椅，90%外銷世界各地，出口量為台灣第一。因應市場需求商機，共茂將加速投資智慧製造帶動轉型，推動設備智能化以提升公司運營及產業競爭力，將以超過4億元在台中烏日建新廠及智慧化產線，新增40個本國就業機會，透過智慧化生產提供員工專業能力，帶動薪資成長，擺脫手工具產業過往低薪、勞力密集的刻板印象。

另外，台灣自行車產業能名揚國際，零配件廠商絕對功不可沒。「揚仟鍛造」專精自行車、汽機車鋁合金鍛造零組件開發製造（曲柄、肩座、避震器部件等），為了擴展規模，揚仟將投資近3億元在雲林斗六建新廠，透過導入製造智慧化，爭取更多國際大廠代工機會，預估可創造14個本國就業機會。

「世佳工業」擁有30年以上汽機車、自行車五金沖壓零組件製造經驗，具備從前端模具開發到後端製造加工整合的核心競爭力，獲得美國自行車與機車大廠長期青睞。為了因應客戶訂單增加，將擴建彰濱工業區現有廠房與建新廠，導入更多智慧自動化設備，預估投入超過近3億元，可帶來32個本國就業機會。

在全球高度重視節能減碳趨勢下，電動巴士需求上升為可預見趨勢。「華德動能」為了提升底盤設計專業及產能，華德持續在桃園大園原生產基地新增設備，並投資約4億元承租台中港加工出口區廠房布局先進製程，投入電動大客車、自動駕駛中巴與三電底盤生產，加速開發東南亞、印度、南美洲等市場，為大台中帶來約250名本國工作機會。

「明遠精密」以核心技術成為全球最大半導體設備製造商、全球最大晶圓代工廠的關鍵設備維修夥伴，並且從產品維修跨入與國際大廠一起開發製造下世代新品，包括與半導體設備龍頭共同開發的臭氧產生器、日本百年大廠共同開發新型節能電源系統。因應半導體商業模式全球化佈局，將在新竹投資6億元擴充舊廠產能及建新廠，進行智慧升級提升精度與良率，預估可創造30個本國就業機會。