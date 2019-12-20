今年GDP上看2.6% 民眾對年終獎金預期卻略顯悲觀

主計總處已上修今年對國民經濟生產毛額GDP成長率至2.64％，並預測2020年經濟成長率為2.72％，但是國泰金今（20）日發布最新民調卻顯示，民眾對今年年終獎金的預期略顯悲觀。

時事題調查民眾預期年終獎金是每月經常薪資的幾倍（亦即發幾個月年終），結果最多民眾認為可領1至3月，比重約55.6%，其次是1個月以下，約37%左右，但比重都較去年來得少。

國泰金控今（20）日發布 2019年12月國民經濟信心調查結果，時事題部份調查民眾對調薪幅度與年終獎金的預期。

國泰金經濟研究處經理陳志祿表示，據主計總處公布最新薪資概況，10月全體受僱員工經常性薪資平均為42,060元，成長率重回2%以上水準。

國泰金針對調薪幅度與年終獎金的預期調查結果顯示，有高達59.7%的民眾認為明年每月經常性薪資會維持不變，27.4%的民眾預期薪資成長在0-3%區間，僅4.9%的民眾預期加薪會超過3%。

至於年終獎金發放金額的預期方面，據主計總處數據，2019年企業發放年終獎金每人平均為70,164元，約1.69個月。國泰金12月調查結果顯示，有55.6%的民眾預期年終獎金介於1-3個月，占比最多；這個數字較去年12月調查時的56%減少0.4%，顯然民眾並不敢預期太過樂觀，而其中約有37.1%的民眾則認為年終獎金不到1個月，較去年調查時的36.5%，增加0.6%，整體而言，民眾對年終獎金的預期相較去年略顯悲觀。